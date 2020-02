MINSA inaugura remodelación de Casa Materna en Jinotega

Foto: TN8

La mañana de éste miércoles el Ministerio de Salud (MINSA), gracias a la solidaridad de la hermana república de China Taiwán, efectuó la inauguración de mejoras en la casa materna "Las Flores" del municipio El Cuá, en Jinotega.

En el acto ceremonial de inauguración contó con la presencia de las autoridades del MINSA y Taiwán, así como los pobladores del sector y las mujeres embarazadas protagonistas principales a beneficiarse con el proyecto.

La remodelación de la casa materna contó con una inversión de más de 170 mil córdobas, lo equivalente a 5 mil dólares donados por el gobierno de Taiwán, comprometido con este emblemático proyecto del Gobierno Sandinista.

Jaime Chin-Mu Wu, embajador de China Taiwán, mencionó que, "es una casa materna rehabilitada más, es una solidaridad más del gobierno de Taiwán con el gobierno y pueblo de Nicaragua. Hoy acá en El Cuá, la casa materna ha sido rehabilitada en la parte del cielo raso, ampliación de salas y dormitorios, cocina, área de estar, equipos de avituallamiento, esto en pro de las mujeres embarazadas, para que tengan una buena estancia durante su embarazo y así mismo una excelente atención médica".

"Una casa materna más para el servicio de las mujeres embarazadas de Nicaragua, en particular para el municipio de El Cuá, donde hay más de mil nacimientos al año y por esta casa materna pasa el 80% del total de mujeres embarazadas de este municipio. Para nosotros es un gozo y una alegría saber que en el 2019 aquí no hubo ninguna muerta materna, y eso es lo que buscamos que no hayan muertes, que las mujeres estén seguras y acompañadas", afirmó Sonia Castro, asesora presidencial para temas de salud.

Durante el 2020 se estará efectuando la segunda fase del proyecto de remodelación, ampliación y construcción de más casas maternas en toda Nicaragua, esto gracias a la solidaridad del gobierno de China Taiwán con el apoyo del Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional.