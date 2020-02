Exposición numismática, una travesía por la historia

Foto: TN8

Una interesante muestra de monedas, papel moneda y estampillas fue parte de la notable exposición numismática por el rescate de la historia sobre su evolución en el paso del tiempo, realizada este domingo 9 de febrero por el gobierno municipal a través de Casa de la Cultura Augusto C. Sandino en Ocotal, Nueva Segovia.

La exposición fue realizada con la colaboración de la Asociación Numismática de Nicaragua, quienes presentaron colecciones de cada uno de sus miembros.

"Compartiendo la historia, aprendizajes, cada momento histórico en que fueron acuñados y fabricados los billetes y monedas de nuestro país y el mundo", mencionó el numismático Leonardo Flores, miembro de la asociación.

Entre la variedad de billetes y monedas nacionales y extranjeros presentados figura una gama de eventos históricos, que son conmemorados: bicentenarios, centenarios de independencia de países como México, personajes relevantes, próceres y héroes de la historia, destacándose una moneda acuñada por el General Augusto C. Sandino en Las Minas de San Albino.

"Esta es la primera galería de esta magnitud, que por el rescate de la memoria histórica realiza la Casa de la Cultura, una exhibición que enorgullece al pueblo de Ocotal porque es parte del desarrollo cultural y turístico de nuestra ciudad", dijo Mariely Quiñonez Ruiz, responsable de Casa de Cultura.

La Asociación Numismática de Nicaragua tiene dos años de fundación y su objetivo, como aficionados al estudio de la historia, es transmitir conocimientos a otras generaciones.

"La importancia de coleccionar para nosotros es el valor histórico que tiene cada pieza, muchas de las cuales destacan personajes, eventos, esos conocimientos son los que estamos compartiendo", explicó Carlos Gutiérrez, miembro de la asociación.

"Una grandiosa actividad que necesitamos se realicen con más frecuencia para conocer nuestra historia y que las familias debemos aprovechar porque son muy enriquecedoras, cada moneda, cada billete es una historia y hoy he conocido hasta de racismo con ellas, aplaudimos los esfuerzos que hace el gobierno municipal y esperamos que estos esfuerzos continúen", valoró la ciudadana Tania Michel Orozco.

Para el joven Néstor Olivas, ésta es la historia que nos representa, la que nuestros padres y abuelos vivieron, una oportunidad que no tenemos todos los días y debemos aprovechar, "monedas del tiempo de Hitler, antes de Cristo, monedas africanas con animalitos pintados que me llamaron mucho la atención y de lo cual he conocido hoy en esta excelente exposición", concluyó.