Lanzan plan para prevención de incendios forestales en Estelí

Foto: TN8

Los incendios forestales y agropecuarios son más frecuentes en la temporada de verano, dejando afectaciones en la salud a la población y la flora y fauna, es por eso que las autoridades de Estelí están preparadas para enfrentar este fenómeno.

La mayoría de veces estos incidentes son provocados por el ser humano.

Te interesa: Nicaragua realiza lanzamiento del Premio a la Innovación Agropecuaria

“Siempre estamos en coordinación con las instituciones que trabajan en prevenir los incendios forestales como primer comando regional del Ejército, estamos listos para cualquier situación que se presente”, manifestó Ilsia Rizo, jefe de primer comando regional del Ejército de Nicaragua en Estelí.

Brigadas comunitarias contra incendios han aportado esfuerzos para disminuir las quemas de bosques y pastizales, también a los productores se les ha brindado nuevos conocimientos, herramientas y equipos para preparar sus parcelas y puedan cultivar obteniendo así conservación de suelo y agua.

Esfuerzos por prevenir incendios en Estelí

“Las capacitaciones que se nos han brindado por parte de INAFOR nos ha ayudado mucho para no realizar quemas cada vez que preparamos las tierras para cultivar hay cientos de formas para no dañar el medio ambiente antes no lo sabíamos, pero ahora sí”, recalcó Mario Casco productor.

En el 2018 se registraron 78 incendios forestales, afectando a 2 mil 533 hectáreas, pero las cifras aumentaron con 102 siniestros, pero la peligrosidad se redujo a 1 mil 590 hectáreas, es decir 900 menos.

“Evitar los incendios forestales está en las manos de las personas, lanzar una colillas de cigarros en áreas que tienen maleza seca es un peligro, otros cometen estos errores por falta de conocimientos, pero en eso estamos trabajando; brindar charlas y actuar cada vez que sucedan los siniestros”, dijo Jenny Legal, brigadista de intervención rápida BRIMUR.

El lanzamiento departamental del plan de prevención y control de incendios forestales y agropecuarios se realizó en la comunidad Santa Ana, del municipio Pueblo Nuevo, Estelí, en el que participaron miembros de la Cruz Roja, Bomberos uUificados, el primer comando regional, la Policía Nacional, el INAFOR y los alcaldes de cada municipio.