Éxito total con el Motofest 2020 realizado en Matagalpa

Foto: TN8

Entusiasmo, derroche de cultura, ruido de motores y sobre todo mucho rock fue lo que se vivió este fin de semana en la ciudad de Matagalpa, al realizarse el primer Motofest 2020.

En el evento participaron delegaciones de clubes de toda Centroamérica, Estados Unidos y Panamá, los que el llegar a esta ciudad norteña se enamoraron desde el primer momento.

Lee también: Arranca el Pomares 2020 con 18 equipos del país

Para los organizadores todo fue un éxito ya que se trabajó de la mano con las instituciones tanto nacionales como departamentales y locales. Winston Montenegro, presidente del club Los Chitos, ayudó a organizar el Motofest.

“Estamos felices, superamos las expectativas, nosotros como club hemos recorrido varios países y todos ellos nos han visitado. Queremos agradecerle al Gobierno por su apoyo, a Gobernación, Migración y Extranjería por hacer ágil los trámites de los hermanos que llegaban de otros países, a INTUR porque sabemos que estos eventos son propicios para promover el turismo y a las autoridades locales que nos han apoyado en todo momento para que esto se llevara a cabo”, expresó Montenegro.

Pobladores contentos con la actividad

La población acudió masivamente a ver las calidades de motos de todo cilindraje, motos exóticas, extravagantes que atrajeron la atención de los matagalpinos.

En este evento bikers que llegaron desde México admiraron la belleza de toda Nicaragua desde que llegaron a tierras pinoleras; sus carreteras, sus paisajes, sobre todo el calor humano y la seguridad que sentían estar tierra de lagos y volcanes.

Maynor Ramírez que visitó de Costa Rica dijo que “quiero felicitar a los nicaragüenses, tienen un país muy bello, no es como lo dijeron, no es como me lo plantearon. Nicaragua está muy linda, lo que pasa que hay personas que se encargan de vendar una mala imagen del país, pero cuando uno viene se da cuenta de la realidad y en verdad les digo, no hay nada que envidiarle a Costa Rica, aquí hay democracia”, enfatizó.

Para otros motociclistas es agradable ver a la gente cómo sale a las calles tranquila, sin ningún miedo a disfrutar de este evento y a conocer más de las motos y eso a uno lo hace emocionarse por qué se siente en familia.