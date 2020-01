Encuentro “Mi Vida sin Drogas, Paz y Porvenir" en Chinandega

Foto: TN8

Bajo el lema “Mi Vida sin Drogas, Paz y Porvenir” se llevó a cabo el Primer Encuentro Departamental 2020 con jóvenes en riesgo de cuatro municipios del departamento de Chinandega.

El encuentro concentró a 400 jóvenes de los municipios de Somotillo, El Viejo, Chichigalpa y Chinandega en la Antigua Estación del Ferrocarril, el cual tuvo como objetivo hacer conciencia en la comunidad, principalmente en los jóvenes, para que se alejen de las malas influencias, reducir los índices de violencia y consumo de drogas en los adolescentes y jóvenes desde la escuela, familia y comunidad.

Jóvenes en riesgo luchan por el cambio

El joven Elvin Pérez, del municipio Chichigalpa, dijo que el consumo de drogas y el alcohol no solo afecta la salud del hombre sino que también transforma su comportamiento y conducta ante su familia y sociedad.

“Las drogas son una epidemia y todos los días los jóvenes estamos expuestos a caer en esta adicción, porque queremos experimentar, conocer y buscar un método de desahogo por los problemas que tenemos en el núcleo familiar, el maltrato, el abandono y las malas influencias de las amistades”, dijo Pérez.

Este joven aseguró que las drogas han activado a la delincuencia en los barrios y comunidades, donde roban, lesionan y hasta matan al recordar la reciente tragedia que vivió su municipio, con la muerte de una joven de 17 años, a manos de un taxista que consumía y vendía drogas.

Pedro Juárez, un joven de 28 años, compartió su testimonio de vida con los demás chavalos, indicando que las drogas transformaron su vida cuando apenas tenía 14 años.

“Las drogas me hizo relacionarme con grupos de jóvenes que robaban, tomaban y hacían cosas terribles en la calle, al extremo de tener problemas con mi familia, que me tenía desconfianza. Gracias a Dios, un día reflexioné y puse mi esfuerzo y voluntad para cambiar mi vida, y al apoyo de mi mamá que me motivó para que aprendiera un oficio y ahora soy chef”, relató.

El joven originario de Puerto Morazán, hizo el llamado a los demás jóvenes a luchar por la vida, la paz y un futuro próspero, así como buscar ayuda para evitar caer en el flagelo de las drogas.

Trabajo institucional

Olga Escobar, titular del Ministerio de la Familia, manifestó que desarrollan diferentes estrategias con otros ministerios e instituciones para trabajar en el nuevo plan nacional 2020, que incluye la realización de 19 encuentros departamentales, festividades culturales, concursos de dibujo, pintura, ornamentación, zumba, yoga, torneos, y otras actividades deportivas, así como la creación de ofertas académicas y laborales que permitan a las chavalas y chavalos integrarse a cualquier actividad deportiva o crear un proyecto de vida.

Destacó que realizarán visitas casa a casa, mercados, paradas de buses, semáforos, barrios y comarcas para sensibilizar a la comunidad sobre el tema que afecta a miles de jóvenes.

En el evento participan el Ministerio de la Familia, Policía Nacional (Asuntos Juveniles), Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, INATEC y Juventud Sandinista JS 19.