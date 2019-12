125 reos reciben privilegio de convivencia familiar en Granada

Foto: TN8

Entre abrazos, lágrimas y alegría en sus corazones, familiares de 125 reos que permanecían en detenidos en el Sistema Penitenciario de Granada, la mañana de este viernes 20 de diciembre recibieron del Gobierno de Nicaragua el régimen de convivencia familiar.

El objetivo del Gobierno Sandinista es brindar en una feliz Navidad y próspero año nuevo a reos de los sistemas penitenciarios, con el fin de que estos logren pasar al lado de sus seres queridos en sus hogares.

“Muchos de los que están acá, lo están por haber cometidos algunos errores y eso les ha permitido conocer estar privado de ese principio de la vida como lo es la libertad”, dijo Julia Mena Rivera, alcaldesa de Granada, quien además destacó que esto es lo que quiere el Gobierno, que las familias convivan juntos y en amor.

El alcalde Marcos Téllez destacó la importancia de aprovechar esta segunda oportunidad que brinda el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), “a partir de este momento dejan de ser ese miembro ausente en la familia, hoy dejan de ser el reos para ser el padre, el tío, el sobrino, el familiar que no estaba y que hoy regresa al seno familiar”, destacó Téllez.

Los ahora ex reos se comprometieron ante Dios y sus familias a insertarse a la sociedad de una forma responsable, con el compromiso de cuidar el regalo de la libertad.

“Para nosotros significa mucho y estamos agradecidos con Dios primeramente y luego con el Presidente Daniel y la compañera Rosario Murillo, porque sabemos que esta es una oportunidad única para mí y mi familia que por mucho tiempo me estuvieron esperando“, dijo Genoveva Pérez, quien con lágrimas en sus ojos demostraba la felicidad que sentía al saber que gozara de su libertad.

“Qué más puedo decir si estoy muy contento, Dios me ha dado la oportunidad de regresar con mi familia y eso es algo que no tiene precio igual como no agradecer al Presidente, sino fuese por este gesto esta oportunidad no sería posible”, dijo José Martinez.

Mensaje

"Igualmente los ex reos aprovecharon para mandar un mensaje a las personas que gozan de su libertad para que la cuiden y la valoren “aquí no es bonito yo lo vivo y no lo es, mi mensaje seria que si están haciendo algo mal a que puedan enmendar su camino y que dejen de hacer eso que están haciendo que ante la sociedad está mal, no es grato estar aquí y solo Dios sabe lo que pasé aquí y lo que muchos pasamos, sobre todo por el dolor de nuestros familias que también sufren el encarcelamiento”, dijo Kevin Parrales.

En los diferentes sistemas penitenciarios del país se liberaron bajo el régimen de convivencia familiar a un total 1,292.