Foto:Meghan Markle y el príncipe Harry se casaron en secreto días antes de su boda real Referencia

El príncipe Harry y Meghan Markle se casaron en secreto tres días antes de la boda oficial, reveló la exactriz en una entrevista con Oprah Winfrey transmitida en Estados Unidos.

"Tres días antes de nuestra boda nos casamos", dijo Meghan, revelando que intercambiaron votos en privado ante el arzobispo de Canterbury Justin Welsby antes del espectáculo televisado el 19 de mayo de 2018 en el Castillo de Windsor.

"Nadie lo sabe. Pero llamamos al arzobispo y le dijimos: 'Mire, esto, este espectáculo es para el mundo, pero queremos nuestra unión entre nosotros'", explicó en la reveladora entrevista.

De acuerdo con el diario The Wall Street Journal, al príncipe Harry y Meghan Markle no se les pagó por participar en el especial, pero la cadena televisiva CBS debió costear una tarifa de licencia de transmisión, que fluctúa entre los US$ 7 millones y US$ 9 millones.

Se trató de un acuerdo entre el mencionado medio de comunicación y Harpo Productions, de Oprah Winfrey, que incluye los derechos para transmitir en el extranjero y a través de la plataforma Paramount+ esta conversación con los duques de Sussex.

La CBS también podrá vender los derechos a otras televisoras internacionales. Además, el costo por espacio publicitario de 30 segundos, que se emite durante la transmisión de la entrevista, se estima por casi US$ 600 mil.

"Oprah With Meghan and Harry: A CBS Primetime Special" se estrenó a través del canal CBS. La presentadora sostiene una "íntima conversación" con los duques de Sussex, según indicó la señal.

Una docuserie

Se trata de la primera entrevista que la pareja ofrece desde que empezaron a vivir en California, alejados de sus funciones como miembros senior de la realeza británica.

Oprah Winfrey asistió a la boda de Meghan Markle y el príncipe Harry, en el 2018, y trabajará con el duque para una docuserie sobre salud mental con Apple TV+.