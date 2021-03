¡Por si no lo viste! Así fue la participación de Yalitza Aparicio en los Globos de Oro /

Yalitza Aparicio fue invitada por la cadena TNT para conducir el 'pre-show' de la entrega 78 de los Golden Globes 2021.

La protagonista de la película Roma, del director mexicano Alfonso Cuarón, acompañó a la presentadora Lety Sahagun durante la transmisión especial en la que comentaron algunos datos sobre las series y películas que están nominadas esta noche.

Apostando también por el talento mexicano, la joven originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, portó un vestido block de Kris Goyri y piezas de joyería de Daniela Villegas. Un par de strap sandals dejaron que el color fuera el protagonista de esta noche.

Durante su participación, Yalitza recordó el momento en que le tocó desfilar por la alfombra roja durante la edición 76 de los Golden Globes, en los que la película Roma se llevó dos premios.

La actriz declaró que en ese momento no estaba acostumbrada al foco público, por lo que fue una sensación totalmente especial y diferente a lo que había vivido.

Esa noche apareció con un espectacular vestido plateado en compañía de Marina de Tavira. Las dos mexicanas asombraron al mundo y tuvieron la oportunidad de vivir una de las experiencias más emocionantes de toda su vida.

Yalitza Aparicio y Lety Sahagun

Yalitza Aparicio comentó que en ese momento no podía respirar, sin embargo, era el lugar donde quería estar desde el momento en el que decidió ser actriz. "No podía ni respirar. Recuerdo que en ese momento no estaba acostumbrada a tener todas esas cámaras encima”, declaró Aparicio.

Esta no es la primera vez que Yalitza se desenvuelve en la conducción, durante la pasada entrega del Grammy Latino, la actriz fungió como presentadora principal de la gala en la que sorprendió por los increíbles cambios de vestuario que tuvo durante la gala.