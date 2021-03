Chocolatito: “Me he preparado como nunca antes”

Levi Luna

El campeón mundial Román “Chocolatito” González que se encuentra culminando su campamento en Coachella, California para su pelea de revancha ante Juan Francisco “El Gallo” Estrada en Dallas, Texas el próximo 13 de marzo donde estarán en juego los títulos Supermosca de la AMB y CMB.

El Chocolatito conversó con Levi Luna para dar los últimos detalles de su campamento a pocos días de su pelea ante “El Gallo” luego de 9 años de salir victorioso en los Ángeles.

“Nos sentimos súper contentos en este campamento, no hemos tenidos ningún obstáculo hasta el momento, los sparrings nos han servido mucho para fortalecer nuestras debilidades” expresó a primera instancia el originario del barrio la Esperanza en Managua.

Aunque el nacido en Puerto Peñasco, Sonora es un poco favorito en las apuestas para el 13 de marzo, toda la preparación de González apunta a dar una buena presentación en Dallas.

“No todas las peleas son iguales , él ha tenido mucha experiencia en su carrera boxística cada quien lleva un plan de trabajo pero eso se verá hasta el día de la pelea. En este campamento me he sentido bien motivado, feliz y puedo decir que he hecho un buen trabajo, me ha costado mucho dolor” afirmó Román.

Siendo los mejores boxeadores de la categoría Supermosca, Román y Juan Francisco han enfrentando a casi los mismos contrincantes entre ellos Carlos Cuadras, Brian Viloria y el mismo Srisaket Sor Rungvisai.

Después de las declaraciones contundentes del mexicano diciendo que noqueará al pinolero, Román contesto su comentario de la siguiente manera: “Eso se verá el día de la pelea, yo respeto la opinión de cada quién”.

González: "Mi motivación para esta pelea es unificar títulos"

El único peleador en la historia de Nicaragua que ha unificado títulos fue Ricardo “El Matador” Mayorga en 2003 ante Vernon Forrest donde obtuvo los títulos Welter del CMB y de la AMB.

"Mi motivación para esta pelea es unificar los títulos, me siento súper emocionado y contento porque Dios me ha dado esa oportunidad" confirmó el campeón de las 115 libras de la AMB.