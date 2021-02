¡Otro Oscar! Ari Aster será protagonizada por Joaquín Phoenix

Joaquin Phoenix en su discurso tras ganar el Oscar al mejor actor por 'Joker' Foto: Referencia

Tras su trabajo en el Joker, que le valió el premio Oscar a mejor actor, Joaquín Phoenix sigue buscando retos actorales, por lo mismo se unió como protagonista a la próxima película de Ari Aster, cineasta detrás de Midsommar (2019) y Hereditary (2018).

Esta producción se llamará Disappointment Blvd y contará con el respaldo del estudio A24, responsable del éxito de series como Euphoria en HBO y de cintas como Lady Bird y The Lighthouse.

Joaquín Phoenix y Rooney Mara nombran a su primer hijo River Según el diario Deadline, la cinta narrará un "retrato íntimo, que abarca décadas, sobre uno de los emprendedores más exitosos de todos los tiempos”.

De acuerdo con la publicación, Phoenix es seguidor de la obra de Aster y tenía intención de trabajar bajo sus órdenes, pero no puso su firma hasta conocer el guion, que podría ser arriesgado conociendo el gusto particular del actor.

De momento, las dos películas que Aster ha estrenado son de terror y entre otros logros ha despertado la admiración de Bong Joon-ho, flamante ganador del Oscar por Parasite, que lo calificó como uno de los directores más prometedores para los próximos años.

Por su parte, Phoenix es dueño de una carrera interpretativa modélica (Walk the Line, 2005; The Master, 2012; Her, 2013; o Inherent Vice, 2014) que coronó en 2020 por todo lo alto con el Oscar al mejor actor por su aclamado papel en Joker (2019).

Phoenix recibió su primera nominación a los Oscar gracias a Gladiator, cinta de Ridley Scott que se acabó llevando cinco estatuillas, incluidas las de mejor película y mejor actor para Russell Crowe.