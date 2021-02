Fallece anciana que resultó quemada en incendio del barrio Laborío en León

Foto: Incendio en León que acabó con la vida de una anciana / TN8

Debido a las graves quemaduras sufridas durante el incendio del pasado martes 16 de febrero, pereció la señora María Eugenia Terán, de 76 años; la anciana se encontraba hospitalizada en Managua y tenía un 80 por ciento de afectación.

En este siniestro que según algunos testigos supuestamente inició en la casa de la fallecida, provocó la destrucción total de tres viviendas y parcial de al menos otras tres en el barrio Laborío, de la ciudad de León.

"De repente nos dimos cuenta que empezó a incendiarse la casa y salimos disparados a sacar a la señora que estaba ahí. De repente empezó, eran como las 10 de la mañana, miramos humo salir fuera de la casa y luego empezó la llamarada fuerte y tratamos de ayudar nada más", dijo Aracelly Ruiz, el día de la tragedia.

Según Ruíz dos personas estaban adentro del inmueble ese día, la mamá (María Eugenia Terán) y su hijo.

Momento de desesperación

"Una de las casas que se está quemando es mi casa, pero yo estaba en el trabajo y me avisaron las amistades que estaba sucediendo esto y me vine. No sé donde empezó, no sé nada, solo sé que mi casa se está quemando. Gracias a Dios todos estamos bien", comentó Karla Landero, ese 16 de febrero.

Esta emergencia fue atendida por los miembros de los Bomberos Unificados que movilizaron seis camiones apaga fuegos para poder sofocar las llamas que amenazaban con expandirse a las demás viviendas del sector, también se contó con el personal y medios cisternas de ENACAL y de la alcaldía municipal.

El motivo de cómo ocurrió este gran siniestro sería investigado por autoridades de los bomberos, quienes siempre recuerdan a la población en general en revisar el sistema eléctrico de los hogares, así como las condiciones en las áreas de cocina.