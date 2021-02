Hotel Cecil: Misterio, crimen y teorías conspirativas de la que todos hablan / Hebergementwebs.com

American Horror Story insinuó por qué se han producido tantos crímenes y muertes en el Hotel Cecil de Los Ángeles. El histórico hotel económico ubicado en el centro de Los Ángeles es el foco del reciente documental de Netflix, Crime Scene: The Vanishing at the Hotel Cecil.

Inaugurado en 1924, el edificio sirvió de inspiración para uno de los escenarios más sádicos de American Horror Story: el Hotel Cortez. La serie de antología de terror no solo se refirió a crímenes atroces cometidos en la propiedad, sino que también teorizó por qué el hotel atrae tanta violencia.

The Vanishing at the Hotel Cecil se sumerge profundamente en la oscuridad que nubla la historia del sitio relacionada con la violencia desenfrenada, los suicidios y el asesinato.

Originalmente construido para actuar como un destino para turistas y viajeros de negocios, el Hotel Cecil eventualmente se convirtió en un sitio de crimen cuando el área alrededor del edificio disminuyó cada vez más.

Además de las conexiones con Black Dahlia y Night Stalker, Richard Ramirez, el Hotel Cecil es el lugar vinculado a la desaparición de Elisa Lam, nativa de Vancouver de 21 años. Su desaparición y la historia encantada del hotel son el foco del documental de Netflix.

Como inspiración para el escenario de American Horror Story: Hotel, la historia plagada de crímenes del Hotel Cecil se puso en exhibición completa. Aparte de la muerte continua que tiene lugar en el lugar, la serie de televisión se sumergió profundamente en la presencia de fantasmas y espíritus malévolos atrapados en el edificio.

Para agregar más al enfoque ficticio que rodea al Hotel Cortez, American Horror Story explicó que el edificio fue construido por un asesino en serie, James Patrick March, para ocultar los cuerpos de sus víctimas en la propiedad.

Luego se agregaron vampiros, brujas y otras criaturas a la mezcla al estilo de American Horror Story. Sin embargo, la serie también indicó que el Hotel Cortez era un Hellmouth, una teoría que posteriormente podría arrojar luz sobre la historia llena de crímenes del Hotel Cecil.

Las bocas del infierno son esencialmente portales al infierno que actúan como un conducto para los espíritus. Se cree que esos portales surgen cuando la muerte y los eventos trágicos azotan continuamente un lugar específico. Los espíritus quedan atrapados en la propiedad, cargando la Boca del Infierno con su energía.

Además, existe la creencia de que Hellmouths actúa como un imán para la delincuencia y la violencia en el futuro. En American Horror Story: Apocalypse, la bruja suprema Cordelia Goode confirmó que el Hotel Cortez era un Hellmouth, alegando que no tenía poder dentro de sus paredes cuando intentaba rescatar a su compañera bruja, Queenie.

Si bien se han presentado múltiples Hellmouths en American Horror Story, la noción de su existencia podría indicar lo que realmente está sucediendo en el Hotel Cecil. Los creyentes de los espíritus y los portales reconocerían las similitudes entre el verdadero hotel del centro de Los Ángeles y su contraparte televisiva.

La muerte y el crimen son indudablemente atraídos por el Hotel Cecil a pesar de los intentos de cambio de marca y renovación. La desaparición en el centro de Crime Scene: The Vanishing en el Hotel Cecil tuvo lugar hace menos de una década, insinuando que algo todavía está afectando a los visitantes del lugar.

¿Podría el Hotel Cecil ser realmente un sitio de Hellmouth, o el edificio de 19 pisos solo tiene una conexión coincidente con la muerte? En última instancia, eso dependerá del espectador.