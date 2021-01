Estas películas podrían ser nominadas a los Óscar 2021 / VIX

El Oscar 2021 va a ser diferente a todas las ceremonias anteriores, primero que nada será en una fecha mucho más tarde (el 25 abril) y, en segundo lugar, las reglas tuvieron que adaptarse para permitir que las películas que retrasaron su fecha de estreno por la pandemia del coronavirus pudieran conseguir nominaciones, incluso si muchas de ellas nunca llegaron a las salas de cine.

Todavía faltan unos meses para la ceremonia del Oscar 2021, pero los expertos, críticos y fanáticos del cine ya tienen unas cuantas candidatas en mente y ya se empiezan a lanzar las predicciones (GQ ya tiene su lista) sobre los directores, actores, actrices, documentales y películas que tienen más posibilidades de conseguir un lugar en la lista de nominados, e incluso de convertirse en las grandes ganadoras de la noche.

La verdad es que todavía es muy pronto para asegurar que una u otra película va a ganar (películas como Mank sonaban muy fuertes al principio, por ejemplo), ya que con cada nuevo estreno la situación puede cambiar y una nueva favorita se coloca a la cabeza de la competencia.

A continuación, te presentamos cuáles podrían ser las candidatas:

1.- Sound of Metal: Película de Darius Marder para Amazon Prime

2.- One Night in Miami: Dirigida por la ganadora del Oscar Regina King

3.- La madre del blues: La última película de Chadwick Boseman

4.- Cherry: La nueva película de los hermanos Russo

5.- Mank: De David Fincher

6.- Nomadland: Gran trabajo de Chloé Zhao

7.- Minari: Dirigida por Lee Isaac Chung

8.- The Trial of the Chicago 7: Aaron Sorkin está de vuelta en la silla del director con esta película