Billie Eilish comparte el primer tráiler de su documental

El mes pasado, Billie Eilish lanzó un sitio interactivo en torno a "Bad Guy" para celebrar que el video original de dicha canción que superó la cantidad de mil millones de reproducciones en YouTube. Ahora, la cantante acaba de presentar el primer tráiler de su documental, el cual llegará el próximo año. Milenio.

La producción se enfoca en la vida y carrera musical de la estrella de 18 años, quien hizo historia este 2020 al convertirse en la artista más joven que gana las cuatro categorías principales de los Premios Grammy: artista nuevo, álbum del año (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, 2019), canción y grabación del año ("Bad Guy").

Billie Eilish: The World’s A Little Blurry es el nombre de este proyecto audiovisual, dirigido por el cineasta estadunidense R. J. Cutler, conocido por su trabajo en la película Si decido quedarme (2014) y en el documental The September Issue (2009), el cual aborda la vida de Anna Wintour, editora de la revista Vogue.

En el avance vemos a su hermano Finneas y sus padres Patrick O'Connell y Maggie Baird. Además de imágenes en algunas de sus presentaciones alrededor del mundo. El documental se presentará de forma oficial el 26 de febrero del 2021 a través de la plataforma de streaming Apple TV+ y en cine.

La cinta la dirige R.J. Cutler, documentalista que ha seguido varias campañas de senadores, congresistas y aspirantes a la Casa Blanca, como en 'The War Room', sobre la campaña electoral de Bill Clinton en 1992, que obtuvo una nominación de la Academia de Hollywood. En la producción está detrás la propia compañía discográfica de Eilish, Interscope Records.