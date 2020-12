Eleazar Gómez: ¿Otra agresión contra una mujer?

Nacha, de 'Acapulco Shore', cuenta polémico episodio de Eleazar Gómez / La Sopa

Luego de que Eleazar Gómez fuera detenido por violencia familiar tras agredir a su novia, Stephanie Valenzuela, algunas de sus ex parejas recordaron que el actor se había comportado de manera violenta también con ellas. Ahora fue Nacha Michelson, de Acapulco Shore, quien recordó un polémico episodio con el famosa durante la grabación de un reality. Milenio.

En una entrevista con el programa Ventaneando, la modelo chilena aseguró que fue testigo de los problemas de agresividad de Eleazar Gómez, con quien realizó Resistiré, programa de telerrealidad en el que un grupo de famosos eran aislados en la Cordillera de los Andes.

La integrante de Acapulco Shore indicó que durante las grabaciones del reality, Eleazar Gómez tuvo una discusión con un miembro de producción, además describió al actor como "una persona muy extraña".

"Nos conocimos, obviamente, en el reality 'Resistiré' que se emitió hace como un año. Yo estuve con él, no sé, dos semanas con él dentro del encierro (...) Conmigo nunca fue agresivo, pero yo sí vi que fue agresivo con una persona de producción, yo tuve que parar la pelea", comentó Nacha Michelson.

Según la modelo, Eleazar Gómez agredió físicamente a una mujer que era parte del equipo de producción, tras la discusión la joven salió del reality.

"Eleazar, no sé qué buscaba, ir a la enfermería, hablar o salir un rato del encierro y trató muy mal a una niña de producción, la empujó y yo ahí me metí para frenar la pelea. La sacaron del reality, al otro día se fue no sé si fue por eso o por otra cosa, pero la sacaron", dijo.

Nacha aseguró que fue la única ocasión que vio a Eleazar Gómez comportarse de manera agresiva y añadió que tuvieron un breve romance.

"Yo siento que es una narcisista, sólo se preocupaba por él (...) No podemos decir que fue una relación amorosa porque la verdad es que duramos muy poco, nunca hubo sexo", indicó.