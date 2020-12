Disney Plus: 10 series de Star Wars y Marvel llegarán a la plataforma

Foto: Esta plataforma de streaming ya alcanzó 137 millones de suscritos/Referencia

Desde que Disney creó su propio servicio de streaming, no ha parado en sorprender a todos con sus nuevas producciones, entre ellas The Mandalorian y para continuar con las buenas noticias, la compañía creada por Walt Disney anunció hoy los nuevos contenidos de NatGeo, Star Wars, Disney Plus, Pixar, Marvel, entre otros.

Te puede interesar: Disney anuncia nuevo filme de Star Wars "Rogue Squadron" para 2023

A través de Twitter, así como una transmisión en vivo, la empresa anuncio al público en el evento Disney Investor Day los nuevos planes que tiene esta enorme compañía que no sólo hace contenidos, sino que incluso también tiene parques de diversiones.

A través de Twitter, así como una transmisión en vivo, la empresa anuncio al público en el evento Disney Investor Day los nuevos planes que tiene esta enorme compañía que no sólo hace contenidos, sino que incluso también tiene parques de diversiones.

Foto: Esta plataforma de streaming ya alcanzó 137 millones de suscritos/Referencia

Suscripciones

En la apertura del evento de inversionistas, virtual este año, Bob Chapek, director ejecutivo de The Walt Disney Company anunció formalmente que ahora Disney está dividido en dos áreas: contenido y distribución. Esto es para que los encargados de manejar tanta información (data) puedan interactuar con los creadores para que sepan que quieren sus audiencias. Así que esta nueva forma de obtener y manejar la información no solo determinará dónde se estrena cada contenido, sino que incluso será parte de la creación.

“Cómo todos, estamos confrontando retos de corto plazo, pero como siempre no reinvéntanos para llevarles las historias al mundo entero”. Principalmente esto quiere decir que seguirán presentando los contenidos que mejor funcionen en la pantalla grande (cuando sea posible) mientras que otros contenidos irán directo a las plataformas de Disney, ya sea los canales de Disney y sus marcas, y al final siempre acabarán viviendo en Disney Plus.

En este evento informaron que hasta el momento y tras la llegada de Disney Plus a Latinoamérica, esta plataforma de streaming ya alcanzó 137 millones de suscritos. Por si fuera poco, se anunció que el servicio STAR se lanzará en Latinoamérica en junio del 2021 el cual contará con ESPN.