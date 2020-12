Christopher Nolan arremete contra estrenos de cine en HBO Max

Foto: Christopher Nolan, director de cine / Cortesía

Christopher Nolan, uno de los directores contemporáneos más respetados de cine, dijo públicamente que no le gusta la decisión tomada entre Warner y HBO Max, de lanzar de forma simultánea las películas tanto en salas de cine como a través de esa plataforma de streaming.

Tras este anuncio, poco tardaron en llegar multitud de reacciones negativas dentro de la industria, pero la que sorprendió fue la de Nolan, quien arremetió sin tapujos ni pelos en la lengua contra el estudio detrás de la mayoría de sus películas. Así fue destacado en Espinof.

Fue a través de The Hollywood Reporter que el prolífico director que se ha destacado en ámbitos del drama y la ciencia ficción, hace hincapié en el hecho de que el estudio decidió actuar por su cuenta sin consultar a nadie:

"Algunos de los mayores cineastas y de la más importantes estrella de cine se fueron a la cama pensando que estaban trabajando para el mejor estudio de cine y se despertaron descubriendo que estaban trabajando para la peor plataforma de streaming. Warner tiene una increíble maquinaría para conseguir que el trabajo de un director llegue a todas partes, tanto en cines como en casa, y lo está desmantelando mientras hablamos. Ni siquiera entienden lo que están perdiendo. Su decisión no tiene sentido en lo económico e incluso el inversor más casual de Wall Street puede ver la diferencia entre disrupción y disfunción".

Duras palabras

Foto: Plataforma de HBO Max.

Cuando hasta tu director estrella critica tu decisión de esta forma, quizá es que no hiciste las cosas de la mejor de las maneras. El propio Nolan también ha comentado a ET Online que "así no es como tratas a los directores y estrellas que han dado tanto a esos proyectos. Merecen ser consultados y hablar con ellos sobre lo que va a suceder con su trabajo".

Las primeras consecuencias de la decisión de Warner se están notando con fuerza. Al estudio siempre le queda pensar que su plan va a funcionar, pero el director de 'Tenet' ya señala que estas películas se están usando ahora para liderar las pérdidas de este servicio de streaming.

Ya veremos lo que pasa, lo que sí parece irreversible es que el cine a como lo conocemos está cambiando rápidamente.