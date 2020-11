Bad Bunny participará en la temporada 3 de la serie "Narcos"

y aunque con los dedos estoy haciendo el numero dos, significa paz, por que realmente estamos #1 GLOBAL en @applemusic y @spotify 🌎🔥🖤🍾 GRACIAS A USTEDES DE CORAZÓN!!! #DÁKITI 🪐 EL NUEVO HIMNO JUNTO A @jhaycortez 💧 OTRO MÁS!!!! LOS AMOOOOOOOOOOOOOO HOSTIAAAAAAAAMW

