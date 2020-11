Motociclista vivo de milagro al ser arrastrado por camión en Managua

Foto: Accidente de tránsito en barrio Santa Rosa, Managua / TN8

Un joven identificado como Klever Corea fue arrastrado este martes por las llantas de un camión en el barrio Santa Rosa, en Managua. Supuestamente un camión irrespetó una señal de Alto, provocando el suceso.

"El joven venía de norte hacia sur, en su preferencia, el del camión se tiró el Alto, y el motociclista pegó en la parte trasera del camión. Quedó debajo de las llantas y lo arrastró por varios metros", relató un testigo.

El motociclista circulaba de norte hacia sur en su preferencia y el camión de este hacia oeste, cuando cruzó sin percatarse de la presencia del joven, quien quedó debajo de las llantas y siendo arrastrado por varios metros.

"Yo venía del este, me detuve porque un vehículo estaba esperando, después que pasó el vehículo yo me tiré, estoy claro de que hay un Alto, sin embargo yo ya estaba en el otro carril. Yo no lo veo, después solo sentí que lo arrastré, si hubiera venido más rápido le pasó totalmente encima, pero lo bueno es que venía al suave cruzando", adujo el conductor del camión.

Atención al lesionado

Miembros del cuerpo de bomberos atendieron y estabilizaron al lesionado para luego trasladarlo a un centro hospitalario para ser atendido por médicos de turno.

"Nos presentamos al lugar, y constatamos de que había una persona lesionada, lo atendimos y estabilizamos. Él lleva un trauma lumbar, un trauma cervical, otro trauma a nivel de la rótula izquierda, su estado es delicado. Lo llevaremos al Hospital Alemán Nicaragüense para que lo valoren", refirió Walter Pantoja, bombero.

Agentes de Tránsito Nacional realizan las investigaciones pertinentes en torno a este suceso, que afortunadamente no terminó en tragedia, ya que evidentemente por la magnitud del hecho es un verdader "milagro" que no pasara a más.