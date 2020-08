DC FanDome presenta el nuevo tráiler de Wonder Woman 1984

Las imágenes muestran a Diana Prince como la Mujer Maravilla enfrentándose a la villana Cheetah / Foto: AFP

Si todo hubiese marchado de acuerdo a los planes originales de Warner Bros, Wonder Woman 1984 ya habría presentado su propuesta hace un par de meses. Sin embargo, la pandemia cambió todo y la espera por las nuevas aventuras de Diana se aplazó hasta octubre de este año.

Pero mientras continuar esperando por la película probablemente no es lo que más anhelan los fans de Wonder Woman, el retraso del estreno permitió que Wonder Woman 1984 fuera parte del evento DC FanDome.

Este sábado 22 de agosto Wonder Woman 1984 tiene un nuevo adelanto que se estrenó por medio del encuentro virtual DC Fandom, que la compañía de cómics desarrolló como respuesta a que este año no habrá convenciones de cómics, televisión y cine presenciales debido a la pandemia por el nuevo coronavirus.

El Universo de DC ha dado un golpe de autoridad este sábado con la revelación del contenido del año, como lo es el tráiler final de la muy esperada Wonder Woman 1984.

Las imágenes muestran a Diana Prince como la Mujer Maravilla enfrentándose a la villana Cheetah, que pondrá a prueba al personaje de Gal Gadot a partir de octubre, cuando la cinta se estrene en cines.

Tal y como se había anticipado, el panel de Wonder Woman 1984 incluyó la revelación de un nuevo tráiler de la película que, además de seguir estableciendo la ambientación ochentera del regreso de la heroína, reveló el primer vistazo oficial a Kristen Wiig como la versión final de la malvada Cheetah.

Además el adelanto está lleno de escenas que no se habían mostrado mucho hasta ahora, como las Olimpiadas de las Amazonas y el jet invisible.

Sin embargo, el equipo detrás de lo nuevo de la amazona igual aprovechó el panel para responder preguntas de los fans sobre su experiencia filmando la cinta y revisar algunos cosplays.

El estreno de Wonder Woman 1984 actualmente está fijado para el 2 de octubre de 2020 en Estados Unidos.