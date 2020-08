La obra de Nolan, Tenet, llegará antes a cines en Estados Unidos / Aullidos

Algunos cinéfilos podrán ver “Tenet” de Christopher Nolan unos días antes que los demás. Warner Bros. dijo el martes que la película llegará a cines selectos previo a su estreno a partir del 31 de agosto, como un gesto de apoyo para los cines domésticos que están reabriendo después de cinco meses cerrados por la pandemia de COVID-19.

El thriller de espías de 200 millones de dólares, protagonizado por John David Washington tendrá una estreno más amplio en Estados Unidos el 3 de septiembre.

“Tenet” es la primera película prominente Hollywood que se estrena en cines desde que la mayoría de los locales cerraron a mediados de marzo. Su estreno podría no haber llegado suficientemente rápido para los cines en problemas, muchos de los cuales están abriendo esta semana sin ninguna película importante nueva y en cambio están programando títulos populares como “The Empire Strikes Back” (“El imperio contraataca”) y “Back to the Future” (“Volver al futuro”) para atraer al público. AMC, la mayor cadena de cines del país, abrirá algunos locales el jueves y Regal, otra importante cadena, continuará el viernes.

“Warner Bros. está orgulloso de apoyar a nuestros socios en exhibición a medida que reabren sus puertas”, dijo Jeff Goldstein, presidente de distribución doméstica de Warner Bros., en un comunicado por escrito. “Y no podría haber una mejor película para dar nuevamente la bienvenida al público a una verdadera experiencia de la gran pantalla que ‘Tenet’”.

“Tenet” se estrenará primero internacionalmente el 26 de agosto, cuando debutará en más de 70 países, incluyendo Japón, Rusia, gran parte de Europa, Australia y Canadá.

La película, que originalmente iba a ser estrenada el 17 de julio, pospuso su premiere varias veces por los brotes mundiales de COVID-19.

Las primeras funciones estadounidenses de “Tenet” se realizarán en las noches del 21 de agosto, así como 1 y 2 de septiembre donde haya cines abiertos en Estados Unidos. Los boletos saldrán a la venta el viernes.