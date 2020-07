Podcast: The Sinner, Temporada 3, resulta decepcionante

Foto: Poster de la Temporada 3 de The Sinner / Netflix

The Sinner es una serie que comenzó como una propuesta única, en otras palabras, una serie limitada, pero al final sus productores decidieron hacerla en una antología. Con ello uno esperaría que mejorase con cada nueva historia, sin embargo esto queda mucho a deber.

Con la Temporada 3, la apuesta parecía buena y desgraciadamente la expectativa se diluye de a poco, dejando dudas a mitad del camino y al final cierta frustración, por dar un cierre nada sorprendente ni que valga la pena haber dedicado tantas horas.

Con Bill Pulman como el detective Ambrose en un suburbio de Nueva York, tenemos un nuevo caso en que el misterio no recae en quién es el asesino, sino el porqué lo hizo y si es capaz de repetirlo dañando a otras personas.

Matt Bomer hace de Jamie Burns, un profesor de secundaria que gusta orientar a jóvenes a buscar su destino, por más que el suyo sea ambiguo, debido en gran parte a una "amistad" que tuvo en sus tiempos universitarios, Nick, quien lo empujó a una espiral en descenso en que la vida cotidiana le genera un pesado estorbo.

Error en su desarrollo

La Temporada 3 de The Sinner tiene un comienzo bastante prometedor, un primer episodio hecho con pinzas para meternos en un misterio y suspenso bien colocado, por lo que cualquier espectador cae directamente en el anzuelo.

Avanzan uno o dos episodios más y sigue prometedora, pero es a mitad del trayecto que padece de letargos innecesarios -no rellenos- sino una mirada más centrada en la psiquis de los personajes principales: el detective y el asesino, tratando de crear una química que no termina de consolidarse.

¿Dónde termina el bueno y dónde comienza la mala? Esa es la idea que nos intentan vender con el dinamismo de estos dos, pero ya llegando a la recta final ese ida y venida se vuelve torpe, aburrido, sin decir lo absurdo de cómo un policía no detiene a un claro sospechoso de asesinato, teniendo varias veces la oportunidad.

Veredicto

No es una serie que recomendaría luego de haberla visto completa. Lo hice cuando había visto como tres episodios y te pido disculpas a vos que me hiciste caso, porque ahora te digo rotundamente: no perdás tu tiempo en eso.