PGR entrega títulos de propiedad a familias en Ometepe

Foto: Familias de Ciudadela Alexandra Barahona reciben títulos de propiedad/TN8

Con la entrega de más de 100 títulos de propiedad, así familias de Ciudadela Alexandra Barahona Castro saludan con mucha alegría el 41 aniversario del triunfo de la glorioso Revolución Popular Sandinista.

Janci Morales en representación de la Procuraduría General de República (PGR) fue la encargada de la entrega de títulos, la funcionaria pública explicó a cuantas personas se están beneficiando con la entrega de este importante documento legal.

"Estamos entregando 102 documentos, 51 documentos de solvencia y 51 títulos, en total son 200 familias las beneficiadas que por casi 10 años vivieron sin ninguna seguridad, estas casas fueron regaladas por el Gobierno a las familias afectadas por un deslave, a través de esto estamos garantizando la seguridad jurídica de las familias",dijo Janci Morales, representante de la PGR.

Por su parte las familias protagonistas agradecieron el noble gesto del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) presidido por el Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo Zambrana, que garantiza sin costo alguno la entrega de estos títulos hasta la puerta de cada hogar beneficiado.

En saudo al 41 aniversario de la Revolución

Justamente en saludo al aniversario 41 de la Revolución Popular Sandinista, la Procuraduría General de la República estará realizando semanalmente la entrega de más títulos a familias del Oasis de Paz.

"Yo hasta ahora se que voy decir , ya tengo mi casa que me regalo el presidente Daniel, nuestro presidente, me siento muy alegre porque ya nadie me va a sacar de mi casita", dijo doña Blanca Azucena Mairena, una de las beneficiadas con el título de propiedad.

La entrega estuvo acompañada por jóvenes de la Juventud Sandinista 19 de Julio, quienes recorrieron cada vivienda de la ciudadela para transmitir el mensaje, el abrazo fraterno y el acompañamiento solidario por parte del Comandante Daniel, que una vez más hace posible que más familias gocen de las restitución de sus derechos a vivir mejor.