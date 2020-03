Actor de "Harry Potter" se sincera sobre su alcoholismo

Foto: Referencia.

Daniel Radcliffe, la estrella de la adaptación de la saga 'Harry Potter' a la gran pantalla, se hizo famoso muy joven. Ahora ha revelado los motivos que lo empujaron a abusar de la bebida. El actor está sobrio desde el 2010.

Según sus propias palabras, fue el pánico a que la franquicia terminase lo que causó que su consumo de alcohol se disparara.

"Definitivamente creo que la mayor parte de mi afición a la bebida hacia el final de Potter y durante un tiempo después de que terminara se debió al pánico y al no saber qué hacer luego, y no estar lo suficientemente cómodo en lo que era como persona para mantenerme sobrio", relató Radcliffe en una entrevista en la radio británica.

Radcliffe continuó explicando que era "raro" darse cuenta de que tenía que dejar de beber a una edad tan temprana pero que fue "muy, muy feliz" cuando lo hizo.

"Si salía y me emborrachaba, de repente me daba cuenta de que la gente se interesaba, porque no se trataba de un borracho cualquiera, sino de 'oh, Harry Potter se está emborrachando en el bar'", confesó Radcliffe, y agregó que su papel como Harry Potter "causaba un interés ligeramente burlón".

El actor nunca supo si este problema era algo hereditario o si tenía que ver con el estrés durante la filmación de las películas. La pregunta surge porque desde hace generaciones ha habido problemas con el alcohol en su familia, aunque sus padres lograron evitarlos, según asegura.

Actualmente, quien dio vida a Harry Potter no bebe alcohol y goza de buena salud.

El actor tiene ahora 30 años, pero saltó a la fama interpretando al icónico niño mago en las películas de Harry Potter desde que en 2000 se estrenase la primera. Tenía entonces 11 años. Después de ocho películas exitosas, la franquicia terminó en el 2011, poco después de que el actor británico decidiera dejar el alcohol.

Desde entonces, afirma, ha trabajado muy duro para hacerse valer en el mundo del espectáculo. Se sentía culpable de ser tan popular solo por formar parte del elenco de Harry Potter y sabía que debía ganarse el reconocimiento de los demás en otros papeles.