"No te metas con los gatos", el documental más aterrador de Netflix

No es ninguna sorpresa decir que los gatos son muy amados por el internet, ya sea con memes o con videos de estos animalitos siendo tiernos. Por ello, cuando alguien hace algo contra éstos, rápidamente se vuelve viral.

Netflix lanzó un documental en este diciembre llamado "Don’t F**k With Cats: Hunting An Internet Killer (No te metas con los gatos: Un asesino en Internet)", el cual aparenta tener una historia retorcida, pero jamás uno puede imaginarse qué tan macabra y sádica realmente es.

Ver este documental sin ningún tipo de sinopsis, más que la que ofrece el tráiler, es lo ideal. Les podemos asegurar que es sinceramente mucho más gratificante la experiencia perturbadora cuando uno va descubriendo esta trama, espeluznante, de un hombre desquiciado.

El lado oscuro del internet

Desde personas introvertidas, a otras que usan alias, hasta llegar a aquellos capaces de cometer cualquier acto por algo de fama; la verdad es que el internet está plagado de muchas falencias del ser humano. Hay mucho de lo peor de nosotros mismos depositados en cuentas virtuales.

Un poco de ese tema también explora este documental dividido en tres episodios de aproximadamente una hora cada una, en que el nivel de tensión solamente irá aumentando a medida que avanza, ya que la narrativa está manejada de manera excelsa, al punto que todo parece ser una película de terror.

Las vueltas que da la historia seguro los dejarán sorprendidos, por decir lo menos, ya que lo que parecía ser casos de "justicieros del internet" llegó a una búsqueda internacional de la INTERPOL. Así es, las cosas van escalando a unos puntos inimaginables.

Maltratar animales es de por sí un acto repugnante, pero cuando la persona que realiza este sadismo no se ve satisfecha, es una bomba de tiempo hasta que siga practicando y quiera más y más.

