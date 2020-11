La segunda 'miniluna' de la Tierra tiene el tamaño de un auto pequeño

La primera 'miniluna' de la Tierra fue descubierta hace 14 años y fue bautizada 2006 RH120. / Foto: Twitter

La 'miniluna' 2020 CD3, que orbita la Tierra desde hace casi tres años, tiene el diámetro de un auto pequeño y alcanzó su máxima aproximación al planeta, hasta ubicarse a unos 13.000 kilómetros, revelaron científicos en un estudio internacional que incluyó el Telescopio Discovery del Observatorio Lowell (LDT, por sus siglas en inglés) de Arizona, EE.UU.

Según fue publicado en The Astronomical Journal, 2020 CD3 tiene entre 1 y 1,5 metros de diámetro aproximadamente. Los investigadores también explicaron que observarlo no fue una tarea sencilla, ya que por sus cualidades, el tiempo para hacerlo es breve. "Este objeto no era lo suficientemente brillante para estudiarlo por mucho tiempo", destacó Nick Moskovitz, astrónomo del LDT, quien agregó que las características del telescopio empleado, de 4,3 metros, hicieron "la diferencia".

Además, se estableció que su tasa de rotación es de tres minutos, algo que para Grigori Fedorets, de la Universidad de la Reina de Belfast (Irlanda del Norte, Reino Unido), quien lideró la investigación de la 'miniluna', fue "probablemente la mayor pregunta sin respuesta" que enfrentaban. "El equipo del Lowell mostró que gira más lento de lo previsto para objetos de ese rango de tamaño", sostuvo.

Otro punto analizado por el equipo de investigación combina la ubicación de la 'miniluna' para definir su órbita con sus características físicas y así lograron comprobar que se trata de un objeto natural.

Lee también: SpaceX pone en órbita otros 60 satélites de Starlink

Un objeto que se puede explorar

El interés que despierta este tipo de objeto en la comunidad científica se relaciona con su cercanía con la Tierra, ya que lo convierte en potencialmente accesible para la exploración robótica o humana. Esto, señalaron, permitirá comprender su origen y su relación con otros asteroides y cometas del sistema solar.

Este satélite temporal de la Tierra fue visto por primera vez el 15 de febrero por los astrónomos Theodore Pruyne y Kacper Wierzchos, de la Universidad de Arizona (EE.UU.), quienes utilizaron un telescopio de 1,52 metros en el Observatorio Mount Lemmon, ubicado en cercanías de Tucson.

La primera 'miniluna' de la Tierra fue descubierta hace 14 años y fue bautizada 2006 RH120.