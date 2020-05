Estrada: "Chocolatito y yo nos merecemos una buena bolsa"

Izquierdazo

El pugilista mexicano Juan Francisco "El Gallo" Estrada conversó este lunes con Levi Luna a través de un facebook live donde salieron a relucir diversos temas entre ellos destacaron, la posible y esperada revancha ante Román "Chocolatito González, de igual forma la recuperación de su mano que vio obligado a cancelar su unificación ante Khalid Yafai.

Ha pasado alrededor de 8 años del combate que se llevó a cabo en el Sports Arena de los Ángeles, en el cuál González venció por decisión unánime al mexicano. "La gente sin duda quiere esa pelea, pero los que se encargan de negociarla son los promotores y yo estaría encantado de volver a pelea con Román porque estoy seguro que será un gran combate, donde cada uno mostrará su estilo" afirmó el campeón Supermosca del CMB a Levi.

En una reciente entrevista el campeón Supermosca de la AMB, Román González destacó que su deseo para pelear ante el Gallo Estrada le gustaría ganar una buena bolsa, pues el monarca originario de Sonora expresó lo mismo que González. "Román y yo nos merecemos una buena bolsa para realizar una segunda pelea, ya que han pasado 8 años de dicho combate.

Afectado por lesiones en sus manos

Durante su trayectoria en el boxeo profesional, el mexicano se ha visto afectado por diversas lesiones en sus manos de tal manera que fue operado en 2019 cuando tenía planes de unificar títulos con Khalid Yafai que en aquel momento era campeón Supermosca de la AMB, título que ahora posee el originario de la Esperanza.

"He tenido lesiones en mis dos manos, me ha tocado tener hasta un año de inactividad que para un boxeador es muy duro porque normalmente pelea en tres ocasiones en un año, pero gracias a Dios estoy golpeando fuerte y no tengo dolor por lo que ahora verán un Gallo Estrada completamente renovado así como cuando peleé contra Viloria y Giovanni Segura" expresó el monarca de las 115 libras.

El campeón mexicano desea recuperarse de su mano tras su operación para regresar nuevamente al ring a defender su corona o unificar título y no descarta una segunda pelea contra Román "Chocolatito" González.