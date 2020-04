Posibles refuerzos para la segunda ronda del Pomares

Emigdio Areas

Las necesidades de los 12 equipos clasificados a la siguiente ronda del Pomares son diferentes, pero no hay duda que León será de los equipos que más aporten peloteros al bolsón.

Este lunes a las 10:00 AM en el IND los 12 equipos que avanzaron a la segunda ronda del Pomares escogerán dos refuerzos libres para la siguiente etapa de 33 juegos de todos contra todos.

Los conjuntos tomarán su ¨papelito¨ en orden descendente de acuerdo a la tabla general, es decir los Dantos, que fueron primeros con 22-8, agarrarán de primero el papelito para saber en que orden escogerán en la primera ronda y el mismo procedimiento será para la segunda.

Será difícil para los equipos ir con un plan en específico de quién escoger, por lo que todo se sabrá hasta dicho día y aquí mencionamos algunos peloteros de los seis equipos eliminados que son de los más atractivos para regresar con otro uniforme en la segunda vuelta.

Equipos como Jinotega, Masaya y Chinandega lucen encaminados a tomar bateadores de poder si se presentara la oportunidad, mientras otros como el Bóer, Matagalpa y Nueva Segovia están desesperados por pitcheo y allí estaría su escogencia.

Leones de León

Posiblemente de los 24 peloteros que serán tomados, un 40% saldrán de los monarcas del Pomares 2019 y es que a pesar de quedar eliminados en un juego extra vs Carazo, los melenudos colectivamente no estuvieron tan mal ni en bateo ni en pitcheo y eso en parte a grandes nombres, incluyendo cinco seleccionados nacionales.

El tridente ofensivo de Enmanuel Meza, Norlando Valle y Marvin Martínez es inminente que lo veremos dividido en otros puntos del país. Pese a la eliminación, Meza descargó cuatro jonrones y bateó para .393, mientras Marvin hizo valer su posición de limpia bases en el line-up al remolcar 30 carreras y batear para .351.

Norlando no tuvo su mejor temporada pero le alcanzó para batear .347. En la ofensiva otros nombres en el bateo podrían aparecer como refuerzos por su condición de pelotero C como Johan Romero y Wandley Ocón en equipos que tengan peloteros menores discretos. No descartar tampoco a Arnold Rizo quien tuvo mala temporada con el madero pero podría ser tomado.

El pitcheo León, que fue segundo en el GPO, tiene el diamante en bruto que cualquier equipo urgido de brazos hallaria su paz. Fidencio Flores debe ser la primera escogencia en general de la ronda de refuerzos. Los seleccionados nacionales Junior Téllez (2.25 de ERA antes del juego extra) y Wilber Bucardo parecen fijos para ser tomados en cuenta también.

No olvidar a Osman Gutiérrez que tuvo una gran temporada al lanzar contra pronósticos para 2.51 en 28.2 innings con 35 ponches y también a Nelson León y Fernando Carmona, que aunque sus números no fueron atractivos, deben ser buenas opciones para cualquier bullpen.

Tiburones de Granada

En Granada es inevitable pensar en que si alguien se arriesgará tomando a Jimmy González quien bateó para .374 pero solo con seis extra bases y 13 remolcadas nada más. Los peces gordos de la ofensiva de Granada son Darwin Sevilla e Ivan Marín, aunque ninguno de los dos bateó para .300, le pueden dar estabilidad a cualquier infield.

En el pitcheo, Noel Jarquin, Cairo Murillo y Julio Cesar Raudez son los que podrían ser tomados como refuerzos al igual que la temporada pasada-

Zelaya Central

Si se tratara estrictamente de números, Zelaya Central debe aportar par de lanzadores a los equipos clasificados. El primero es Osman Álvarez quien tuvo una respetable efectividad de 3.29 en 52 innings con Zelaya con la oposición bateandole para .219.

Así mismo, el zurdo Francisco Oporta tiró para 3.52 en la temporada y también es una opción para los clasificados.

En el bateo de nueva cuenta resalta Sheylo Putchie por sus siete jonrones, pero también piden un chance por sus numeritos el camarero Keyson Duffis por su .340 y 22 empujadas y el veterano y siempre pelgiroso Darrell Campbell que bateó para .338 con nueve dobletes.

Boaco

En 2019 Boaco aportó varios peloteros a los distintos equipos clasificados como Mario Vargas, Luis Sequeira y Luis Somarriba y en esta ocasión también los jovenes boaqueños tienden a aparecer en otro roster.

En el pitcheo ningun lanzador tuvo efectividad abajo de 4.00, el mejor fue Irvin Obando con 4.03 y no olvidar a Holder Obando que estuvo como refuerzo de los Dantos en 2019.

Por bateo Boaco si puede hablar con cualquiera. El slugger Jonathan Loáisiga salta como la primera opción por sus cinco jonrones y promedio de .390, Luis Sequeira demostró una vez más que merece buenas oportunidades al ligar seis vuelacercas y batear para .385.

Otras opciones son Mario Vargas, quien reforzó Chinandega la temporada pasada, y Harvin Oporta, ambos bateadores arriba de .300

Madriz

No fue casualidad que Madriz terminará con un horrible récord de 1-29. Los norteños solo tuvieron como pelotero rescatable a Marbell Olivas, otro jugador que ha estado como refuerzo en varios equipos y en este 2020 bateó para .370 con 14 empujadas y junto con Avener González fueron los únicos de este conjunto que batearon para arriba de .300.

Brian Montiel luce como otro candidato a ser tomado.

Rio San Juan

Rio San Juan tiene a su slugger Francisco Hurtado con serias oportunidades de recibir un llamado para la segunda etapa, el artillero descargó cuatro vuelacercas y bateó para .378 en este Pomares.

En el pitcheo y como sorpresa, el veterano Nebil Aburto, ex cafetero de Carazo, subió sus credenciales para ser tomado como refuerzo al tirar para 0.81 en 22.1 entradas con Rio San Juan y a la par de él se encuentra Carlos Alemán, quien por segunda temporada consecutiva quiere aparecer como refuerzo lanzando para 4.31 en 48 innings.