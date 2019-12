El roster del equipo de la década de los Yankees de Nueva York

Noticias Digital

Esta década no ha sido fácil para los Yankees de Nueva York. Un equipo acostumbrado a ganar no puede tolerar tener tanto tiempo sin alzar el trofeo de campeón de la Serie Mundial, algo que ha pasado entre 2010 y 2019.

Sin embargo, la sequía no ha sido por falta de figuras de renombre. Estos son los mejores jugadores que han pasado por el Bronx en estas 10 últimas campañas.

Abridores

En este apartado se cuenta el mejor pitcher del equipo en la década, CC Sabathia. En 11 temporadas con los Yankees ganó 134 partidos y perdió 88 con 3.81 de efectividad, 1.700 ponches y fue tres veces al Juego de Estrellas. Completan la rotación Andy Pettitte con 15 temporadas, 219-127, 3.94 EFE, 2.020 K; Masahiro Tanaka con 6 campañas y récord de 75-43 3.75 EFE, 947 K, una vez All Star; Hiroki Kuroda con 3 años en Nueva York con balance de 38-33, 3.44 EFE 463K y cierra Luis Severino que en sus primeras 5 campañas en MLB muestra foja de 42-26, 3.46 EFE, 589 ponches y ha ido 2 veces al Juego de Estrellas.

Relevista

Los cerradores han sido los más destacados de los Yankees en esta década. Sin dudas el bullpen lo encabeza Mariano Rivera que en 19 temporadas logró 652 salvados, 1.173 K, 2.21 EFE, fue 13 veces al Juego de Estrellas y el MVP de la Serie Mundial en 2009. Aroldis Chapman en 4 temporadas lleva 13-5, 111 salvados, 2.51 EFE y 291K. David Robertson: 9 temporadas 38-22, 2.75 EFE, 137 salvados, 666 K y cierra Dellin Betances con 8 temporadas de 21-22, 2.36 EFE, 621 guillotinados, 36 salvados y ha ido a 4 Juegos de Estrellas.

Cuadro Interior

Es por donde han pasado más estrellas, empezando por el campocorto Derek Jeter con 20 temporadas y números de .310, 1.311 impulsadas, 260 jonrones. Fue Novato del Año, 3 veces Bate de Plata, fue a 13 Juegos de Estrellas y ganó 5 Guantes de Oro. Primera base Mark Texeira: 8 temporadas .248, 206 HR, 622 CI, 3 Guantes de Oro, Bate de Plata, 2 Juegos de Estrellas, Tercera base Alex Rodríguez y sus 12 temporadas con 1.096 CI, 351 HR, 2 MVP, 7 All Star, 3 Bates de Plata en el equipo. En segunda base está el dominicano Robinson Canó con 9 temporadas, 204 HR, 822 CI, .309, 4 Bates de Plata, 2 Guantes de Oro y 5 All Star. En la reserva colocamos a Gleyber Torres, quien en tan solo dos años en MLB tiene 62 jonrones, .275 de average, 167 remolcadas y ya tiene una aparición en el Juego de Estrellas.

Jardines

En la izquierda es inamovible Brett Gardner (12 temporadas 524 CI, 124 HR, .260, All Star, Guante de Oro), en la derecha Aaron Judge (4 temporadas .273, 110 HR, 246 CI, Bate de Plata, Novato del Año, 2 All Star) y en el centro Curtis Granderson (4 temporadas, 115 HR, 307 CI, .245, Bate de Plata, 2 All Star) con fuerte competencia de Ichiro Suzuki (3 temporadas .281, 84 CI, 13 HR).

Receptores

Sin dudas entre los catchers el titular es Jorge Posada (17 temporadas, .273 de average, 1.065 CI, 275 HR, 5 Bates de Plata, 5 All Star) y como respaldo el dominicano Gary Sánchez (5 temporadas, 105 HR, 262 CI, .246, Bate de Plata, 2 All Star).