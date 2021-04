Luis Arce, presidente boliviano vota en elecciones subnacionales

Cuatro departamentos de bolivia eligen este domingo a sus gobernadores en segunda vuelta.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, ejerció en la mañana de este domingo su derecho al voto en las elecciones subnacionales que tienen lugar en su país este domingo. El mandatario votó en la unidad educativa Miguel del Cervantes del departamento de La Paz.

Arce ponderó este domingo la vocación democrática de Bolivia y América Latina que acuden a las urnas para resolver sus diferencias mediante el voto.

Ejercimos nuestro derecho al voto en la zona de Miraflores, La Paz. Cuatro departamentos de #Bolivia acuden hoy a las urnas en segunda vuelta: #LaPaz, #Pando, #Chuquisaca y #Tarija. Auguramos que la jornada transcurra de manera pacífica y que triunfe la democracia. pic.twitter.com/scXxYhSMWE — Luis Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) April 11, 2021

“Una vez más el pueblo boliviano y el pueblo latinoamericano está mostrando claramente su vocación democrática de resolver las diferencias y los problemas mediante el voto directo de la población; por lo tanto, es una fecha de fiesta electoral democrática en nuestra región, en América Latina”, expresó el jefe de Estado.

De igual forma, el mandatario alabó la normalidad con la que inició la jornada electoral en el país y la organización, a diferencia de la primera vuelta que se dio el pasado 7 de marzo, en la que se detectó retraso en la apertura de mesas.

“Así como criticamos la anterior vez que hubo un retraso en el inicio de la votación, hoy hay que ponderar que esto se está llevando con relativa normalidad. Hay algunas mesas donde evidentemente ha habido problemas, hoy ya no ha sido tan generalizado como hemos podido observar, así que eso da una buena señal de cómo se van a llevar adelante las elecciones el día de hoy”, aseguró.

Habló el presidente @LuchoXBolivia sobre la jornada electoral en Bolivia, Ecuador y Perú. Menciona una dicotomía en un día clave para Latinoamérica: Democracia vs. OEA @teleSURtv pic.twitter.com/AV7DeT8cwv — Nacho Lemus (@LemusteleSUR) April 11, 2021

En las propias declaraciones, Arce ratificó que no participará en eventos donde esté presente la Organización de Estados Americanos (OEA), en rechazo al papel jugado por dicha organización en el golpe de Estado de noviembre de 2019. Esta es la segunda elección en la que, por tal motivo, el presidente no acude al acto inaugural.

"Somos muy críticos al papel que ha jugado la Organización de Estados Americanos en el golpe de Estado de noviembre de 2019 y, mientras mantenga una posición de esa naturaleza en la región que ha sido no solamente criticada por el presidente de Bolivia sino por varios presidentes de la región, así que no estamos solos en la crítica a la gestión del señor Almagro, y nosotros no vamos a asistir a ninguna reunión donde esté la OEA”, sentenció Arce.

Cuatro departamentos bolivianos vuelven a las urnas este domingo para decidir en segunda vuelta sus respectivos gobernadores. La Paz, Chuquisaca, Pando y Tarija, son los territorios donde el Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP) buscará consolidarse como principal fuerza política del país.