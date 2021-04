Dos lesionados tras chocar contra un mojón en el puente Panmuca en Juigalpa

Producto del fuerte impacto ambos pasajeros de la motocicleta salieron catapultados Foto: TN8

Dos motociclistas resultaron con lesiones graves tras impactar contra un kilometraje ubicados a un lado de la vía, en las cercanías del puente Panmuca, en la ciudad de Juigalpa.

Presuntamente el hecho ocurrió cuando Santos Antonio Robleto Ruiz, conductor de la motocicleta marca Yamaha, Placa ES 6407 quien viajaba en compañía de René Zamora, perdió el control en una vuelta, estrellándose contra un mojón (kilometraje) ubicado a un lado de vía, en las cercanías del km 139, puente Panmuca, sobre la carretera que conduce La Libertad hacia Juigalpa en el departamento de Chontales.

Producto del fuerte impacto ambos pasajeros de la motocicleta salieron catapultados, terminando ambos sobre el pavimento con lesiones graves, escoriaciones en distintas partes del rostro y cuerpo.

Zamora, acompañante de la motocicleta este a unos pocos metros atrás había pedido ray a Santos Antonio, ya que se dirigía hacia el municipio de Camoapa a visitar a su familia.

Primeros auxilios

Las víctimas del accidente fueron socorridos primeramente por vecinos del sector y minutos más tarde llegaron al lugar técnicos de emergencia de Cruz Roja Nicaragüenses, brindándole atención prehospitalaria, siendo trasladados al hospital Escuela Asunción de Juigalpa para ser valorados por médicos de turno.

"El muchacho me dió ray un poco atrás, el conductor pegó en el poste a un lado de la carretera, parece que anda tomado, no pensaba que me iba a pasar esto, yo iba a Camoapa a ver una niña que tengo", refirió, René Zamora, acompañante de la motocicleta.

Agentes de tránsito de la Policía Nacional, se hicieron presentes para realizar las respectivas investigaciones, entrevistas y levantar el croquis de este accidente de tránsito, afortunadamente no hubo víctimas mortales que lamentar.

Una vez más a través de este medio de comunicación responsable, siempre hacemos el llamado a conducir con mucha precaución, para evitar ser parte de alta cifra de personas involucradas en accidentes de tránsito.