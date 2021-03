Lula recibe la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus

Foto: La vacunación del expresidente se difundió en las redes sociales de Lula/Telesur

El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silvia, recibió este sábado la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus en São Bernardo do Campo, en el Gran Sao Paulo

Lula fue vacunado alrededor de las 10H00 horas locales en una estación de servicio junto al ayuntamiento, en el Palacio Municipal. Acudió al lugar acompañado del diputado federal del Partido de los Trabajadores (PT) y exministro Alexandre Padilha.

La vacunación del expresidente se difundió en las redes sociales de Lula.

"Todo lo que la gente quiere es vacunarse para deshacerse de este monstruo llamado coronavirus", dijo poco después de ser inmunizado.

"Lula está encendido y vacunado", dijo Padilha exministro de Salud del gobierno de Dilma Rousseff durante la transmisión.

El miércoles pasado, durante un discurso en el Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos, Lula anunció que recibiría la vacuna en los próximos días.

Lula defendió la vacunación y pidió a los brasileños que no sigan “ninguna decisión estúpida del presidente” Jair Bolsonaro, que desalentó la vacunación contra el coronavirus, única forma efectiva de detener la pandemia que mató a más de 275 mil brasileños. en un año.

Lula recebe primeira dose da vacina contra a covid19 em São Bernardo #LulaVacinado https://t.co/7gQMLtOFIi — Lula (@LulaOficial) March 13, 2021

"Ponte la vacuna"

En la ocasión, realizó una rueda de prensa para hablar sobre la nulidad de todas las condenas relacionadas con Lava Jato, luego de una decisión del Supremo Ministro Federal, Edson Fachin .

"La semana que viene, si Dios quiere, me voy a poner la vacuna. No me importa qué país, no me importa si son dos o uno, ¿sabes? voy a ponerme la vacuna y quiero hacer publicidad para el pueblo brasileño".

"No sigas ninguna decisión estúpida del Presidente de la República o del Ministro de Salud, ponte una vacuna. Obtenga una vacuna porque la vacunación es una de las cosas que puede sacarlo de Covid-19".

El lunes pasado, el ministro Edson Fachin, del STF (Suprema Corte Federal), anuló todas las condenas del PT por parte de la Justicia Federal en Paraná relacionadas con las investigaciones de la Operación Lava Jato y, en consecuencia, restituyó los derechos políticos del expresidente.