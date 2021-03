Honduras: “Padres” obligaban niño a consumir drogas

Menor de edad / Imagen referencial: Pixabay

CHOLUTECA. Un niño de ocho años de edad, supuestamente obligado por sus propios padres a consumir drogas, fue recuperado por autoridades hondureñas de la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), y fue puesto en tratamiento médico.

La directora regional de la Dinaf, Elba Reyes, lamentó lo sucedido contra el infante, quien había sido reportado por sus familiares desde el domingo anterior, pero fue recuperado por autoridades policiales.

Permite que los niños y niñas tomen decisiones sobre temas relevantes de acuerdo a su edad. 🪁

Respeta sus gustos y elecciones cuando sean seguras y acordes a su edad. 🕓#DateTiempo para el buen trato con la niñez. Conoce más en https://t.co/Q3D44HzDH2 pic.twitter.com/a1jI6Py49R — DINAF (@dinafhonduras) March 4, 2021

Reyes explicó que el menor, según sus declaraciones, era obligado por sus padres a consumir drogas y para poder comprarlas cometía actos contra su misma familia, vecinos y otras personas.

“Las autoridades policiales recuperaron al niño que había sido extraviado y lo remitieron a la Dinaf, pero allí nos damos cuenta que el infante era obligado a hacer cosas que no debía por parte de sus padres, por lo que ahora el menor está en tratamiento de desintoxicación de drogas”, detalló la funcionaria.

En otro orden de temas, indicó que durante la campaña política estuvieron monitoreando para determinar si políticos utilizaban o no a niños en propaganda, pero no hubo denuncias y como Dinaf no encontraron nada anormal, informó el medio local La Tribuna.

Recuperan cuatro menores abandonados

En noticias similares, mediante una denuncia interpuesta al Sistema Nacional de Emergencia 911, agentes policiales recuperaron a cuatro menores que fueron abandonados por su madre en su vivienda en Jutiquile, Olancho.

Según el reporte policial preliminar, a través del 911 se recibió una denuncia reportando que cuatro menores se encontraban abandonados en una casa, ya que la madre andaba ingiriendo bebidas alcohólicas.

🚨| #LoÚltimo



Policía Nacional rescata a cuatro menores de edad que se encontraban en estado de abandono en la aldea Jutiquile de Juticalpa #Olancho



Los pequeños se encuentran sanos y salvos y serán entregados al @dinafhonduras



Nuestro compromiso #ServirYProteger pic.twitter.com/dNO8ncgfFQ — Policía Nacional de Honduras (@PoliciaHonduras) March 9, 2021

En ese sentido, los agentes se desplazaron al lugar para verificar la información, constatando la misma y llevando a los menores a la jefatura policial del sector.

Te puede interesar: Realizan audiencia contra policía acusado de matar a su pareja en El Salvador

Los agentes dieron alimentos a los menores y posteriormente se coordinó con la Fiscalía de la Niñez para el debido proceso legal.

Entre los menores se encuentra una bebé de 35 días de nacida.

Hasta el momento se desconoce el paradero de la madre de los cuatro menores.