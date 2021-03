Colombia: Envían a la cárcel a fotógrafo que drogó y abusó de una colega

Fotógrafo Diego Alexander Buitrago Cruz, acusado de abuso sexual. Foto / RCN Noticias

En la noche del martes fue enviado a la cárcel el fotógrafo Diego Alexander Buitrago Cruz, a quien se le señala de drogar y abusar sexualmente de su colega Diana Quirós, luego de que se llevara a cabo la correspondiente audiencia de imputación de cargos ante un juez con función de control de garantías.

Durante la diligencia judicial, la fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales de la Seccional Bogotá que asumió el caso señaló que Cruz le había proporcionado una sustancia, que en Medicina Legal determinaron que correspondía a fenciclidina, con la que la fotógrafa quedó en indefensión.

“Estaban compartiendo unas cervezas, usted (Diego Alexander Buitrago Cruz) procede a fumar marihuana y ella no recuerda nada más”, indicó la representante del ente acusador.

No saben con que dolor hago esta publicación,me duele la vida

Les pido de corazón que me ayuden a compartir a volverlo viral.

Esta persona trabaja con niñas, constantemente. @dorasaldarriaga @LasIgualadas pic.twitter.com/jv9WpvR3hl — Diana Quiros A (@DianaQuirosPh) March 4, 2021

Seguido, según la imputación que le realizó al fotógrafo, la fiscal señaló que Diana Quirós afirmó que se despertó porque estaba siendo estrangulada, momento en el que se da cuenta también de que estaba siendo abusada sexualmente.

“Estamos afirmando que esta persona fue puesta en incapacidad de resistir, porque ante el resultado del examen practicado en el Instituto Nacional de Medicina Legal y de Ciencias Forenses dio resultado positivo para una sustancia conocida como PCP o fenciclidina”, agregó.

La funcionaria recordó en la imputación que dicha sustancia se usó como inductor anestésico, pero que se dejó de comercializar por sus efectos adversos, y ahora se usa como una droga abuso cuyos efectos se producen 10 minutos después de ser consumida, y pueden durar hasta una hora y media.

El juez de control de garantías consideró que por la evidencia de que a la fotógrafa Diana Quirós le proporcionaron esa sustancia, se debía enviar a prisión a su señalado abusador.

Cruz no aceptó cargos

Este 9 de marzo, tuvo lugar ante el juez 20 penal municipal con función de control de garantías, la audiencia de imputación de cargos en contra del fotógrafo Daniel Alexander Buitrago Cruz, también conocido como Alex Cruz, quien no aceptó cargos por acceso carnal presentados por la Fiscalía General de la Nación.

Buitrago Cruz podría ser condenado a una pena entre 12 y 16 años de ser hallado culpable. No sobra señalar que, para ello, ya existe un dictamen médico emitido por parte de la Clínica Palermo de Bogotá, así como conversaciones de WhatsApp y denuncias por parte de otras mujeres que aseguran haber vivido experiencias similares a la de Quirós.

Cruz fue capturado el pasado lunes 8 de marzo por miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía. El hecho fue confirmado por el esposo de Quirós a través de las redes sociales de la fotógrafa. En una publicación, él escribió un mensaje con motivo del día de la mujer y señaló que las autoridades habían confirmado el apresamiento de Cruz.

La mujer víctima aseguró, en entrevista con Blu Radio, que ha conocido más denuncias en contra de Cruz, lo que le genera preocupación debido a que como le sucedió a ella, él suele ganarse la confianza fácilmente. Así mismo, a ella le preocupa la cercanía con otras mujeres debido a que es reconocido por ser fotógrafo de bodas y quinceañeras.

Ella detalló que hace unas semanas se encontraba en Bogotá, pues la habían contratado para realizar las fotos de un matrimonio. “Esa boda era el sábado 27 de febrero, y la iba a hacer en compañía del fotógrafo de nombre David Alexander Buitrago Cruz, más conocido en el medio como Alex Cruz”, señaló la mujer.

Según Quirós, ella hizo una reserva en un hotel de la ciudad capital, en el que esperaba hospedarse la noche previa a la boda. “Pero Alex Cruz me dijo que la cancelara porque él me tenía una habitación en la casa de una hermana de él. Entonces yo cancelé mi reserva y, efectivamente, en la noche del 26 de febrero viajé a Bogotá, donde el señor Alex Cruz me recogió en el aeropuerto”, narró.

La fotógrafa detalló que, antes de llegar a la casa donde ella se iba a quedar, compraron algo de comer y un six pack de cerveza. Al ingresar a la casa a donde la llevó Cruz, ella se dio cuenta de que en el lugar no vivía la hermana del fotógrafo, sino un hermano, quien tomó una maleta y se fue cuando ellos llegaron.

En los recuerdos de Diana, en un momento de la noche, mientras ella veía fotos de Villa de Leyva en su computador para ubicarse, pues allá era la boda, Alex Cruz bajó a la portería un momento. Cuando subió, el fotógrafo empezó a preparar la comida que habían comprado y empezaron a tomar las cervezas.

“De un momento a otro yo no recuerdo nada más, tengo un lapso entre las 11:30 de la noche y las dos de la mañana. Cuando desperté, fue por puro instinto de supervivencia, porque cuando abrí los ojos tenía al señor Alex Cruz encima y con sus dos manos, él las tenía sobre mi cuello ... y me estaba ahorcando”, aseguró.

Ella asegura que, como pudo, tomó todas sus cosas y salió del apartamento, afuera ya la esperaba un vehículo que una amiga a la que pudo contactar en el momento le pidió. En ese instante, la fotógrafa también muestra los mensajes que, en ese momento, Alex Cruz le mandó a su WhatsApp por salir corriendo del lugar.

“Dianita, no me hagas esto. Quedo preocupado, háblame. ¿Estás bien?”, fue uno de los que le envió el señalado abusador a las 2:56 a. m. del sábado 27 de febrero. A las 5:38 a. m., Cruz vuelve a escribirle a Diana para preguntarle que si va a ir con él a la boda para tomar las fotos, “te necesito” dijo el fotógrafo.

A Quirós la llevaron a un hotel cercano, desde donde se comunicó con la Policía Nacional y con la línea 155 o Línea Púrpura que atiende casos de violencia contra la mujer. “Me recogió una ambulancia que me llevó a la Clínica Palermo en la que estuve hospitalizada por dos días”, detalló Quirós en su relato.

En la clínica y luego en Medicina Legal le realizaron exámenes a Quirós para determinar si había abuso sexual, así como un examen de toxicología. En este último examen los médicos determinaron que la joven tenía en su organismo una droga llamada fenciclidina, la cual es más conocida como ‘polvo de hada’, ‘polvo de ángel’ o ‘píldora de la paz’.

Ella aseguró que los exámenes confirman su denuncia, así como el uso de sustancias psicoactivas para inhibir la conciencia, que presuntamente le suministró el fotógrafo Cruz. Esos resultados están en la Fiscalía para continuar con el proceso judicial en contra del hombre.