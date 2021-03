Miles de mujeres conmemoran el Día de la Mujer este 8 de marzo en Chile

El colectivo feminista chileno LasTesis habla ante la prensa / Fotografía: EFE

Miles de mujeres marcharán en la capital de Chile y al menos en otras 40 ciudades en conmemoración al Día Internacional de la Mujer.

Durante las últimas semanas se convocó a una Huelga General Feminista de carácter plurinacional para este lunes 8 de marzo que tomará en cuenta el contexto de la pandemia, rescatará el valor de los territorios y las diversas formas de manifestación y resistencia, además del llamado a las calles

La movilización no solo conmemora el 8 de marzo, sino que trasciende a múltiples demandas desde un enfoque feminista que tiene como objetivo detener el terrorismo de Estado y los constantes abusos del patriarcado, reflejados en cientos de femicidios hasta este momento.

🔴|Décima edición 8 de Marzo: Contra el el patriarcado y el terrorismo de estado

Hoy desde las 7am decenas de mujeres y disidencias alzamos la voz para hacer entrega gratuita de la décima versión del periódico La Primera Feminista. https://t.co/hqpXcN7WyI — Coordinadora Feminista 8M (@Coordinadora8m) March 8, 2021

En articulación con organizaciones territoriales y sociales nos desplegamos en diversas estaciones del metro para compartir los deseos explicitados de nuestro programa en contra de la precarización de la vida.

¡La huelga General Feminista Va!#8Marzo2021 — Coordinadora Feminista 8M (@Coordinadora8m) March 8, 2021

También se lucha por frenar la represión policial durante las revueltas y en el territorio mapuche, la violencia contra mujeres y disidencias, la inequidad laboral y el desconocimiento del trabajo de cuidados, entre muchas otras injusticias.

El viernes previo a la concentración, la Coordinadora Feminista 8M publicó una declaración firmada por 81 agrupaciones feministas como la Red Chilena contra la Violencia Hacia las Mujeres, Abofem, Rede de Mujeres Mapuche, Red de Actrices Chilenas, entre otras.

“No estamos todas”, dice la publicación donde visibilizaron también los casos de femicidio en este 2021.

[💜ES HOY💚]

El día más esperado del año llegó. Una vez más nos haremos escuchar a como de lugar, vamos a luchar por la vida que queremos vivir, por transformar este mundo entero, por acabar con la precarización que nos empobrece y que nos mata. #8M2021 pic.twitter.com/BydvoZUhXC — Coordinadora Feminista 8M (@Coordinadora8m) March 8, 2021

“No están las presas, no están las que siguen trabajando en jornadas que no dan espacio al descanso, no están las que deben cuidar y criar solas, no están las que nos arrebató la pandemia, no están las detenidas desaparecidas que nunca volvieron, no están las once que ya nos ha arrebatado la violencia patriarcal solo este año: no está Ariana Bravo, Bartolita del Carmen Paredes, Pamela Fonseca, Brenda Cartes, Mariana Milla, Yorka Gonzalez, Herlin Montaño, Stefanía Breve, Kimberly Palma y Damaris Meliñir. No está Emilia Herrera, joven trans asesinada por guardias del Condominio RiñiMapu”, expresaron.

Diversas actividades de todo tipo están planificadas como respuesta también al llamado de 60 organizaciones agrupadas en la Plataforma Feminista 8M, a la cual se unieron sindicatos, partidos políticos, estudiantes, profesionales de la cultura y muchos otros colectivos.

Aunque la convocatoria es para este lunes 8, la semana previa a la huelga general también tuvo manifestaciones feministas.

🔴| ¡Más de 100 formas de parar!

Hacer Huelga es parar, sí. Pero como feministas también hemos definido que es muchas cosas más. No dejes de ser parte de la Huelga General Feminista este 8 de marzo y encuentra tu forma de ser parte. pic.twitter.com/RQuJn2egW9 — Coordinadora Feminista 8M (@Coordinadora8m) March 5, 2021

Cuando comenzó este mes de marzo, el “Super lunes feminista” fue una iniciativa en la que renombraron las estaciones del Metro de Santiago, conmemorando a las mujeres y disidencias que han aportado a la lucha, como lo hicieron en 2019.

Este 2021, la intervención prevé visibilizar las demandas del movimiento y estará a cargo de mujeres de 24 agrupaciones feministas, entre éstas la Coordinadora 8M.

[♦️♦️♦️ No + Femicidios - Ex Irarrazabal] Uno de los ejes centrales del programa feminista contra la precarización de la vida es el fin a la violencia patriarcal, dentro de ella encontraremos la necesidad de acabar con la violencia que nos mata cuando amamos, o dicen amarnos. pic.twitter.com/G1qbsaOEwO — Coordinadora Feminista 8M (@Coordinadora8m) March 1, 2021

“No + Lesbo Odio” (Ecuador), “No + Femicidios” (Irarrázabal), “No + Impunidad” (Simón Bolivar), “Lucha Antirracista” (San Joaquín), “Aborto Libre y Legal” (Universidad Católica), entre otras, son algunas de las consignas que reemplazaron los nombres de las estaciones.

Huelga feminista

De acuerdo con medios locales, la jornada de huelga feminista de este lunes comenzará en la mañana con manifestaciones en toda la ciudad y la paralización del trabajo telemático y presencial.

Al igual, está previsto un llamado a cacerolazo “contra el toque de queda y el terrorismo de estado” a las 21H00, hora local (00H00 GMT), dando cierre a las manifestaciones vespertinas.

Datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reflejan que más de un millón de mujeres aseguran no tener un trabajo formal remunerado, pues se dedican a labores domésticas en el hogar o al cuidado de niños, enfermos o adultos mayores, que recaen casi siempre en ellas.

Las que trabajan, según datos del INE de 2018, percibían, en promedio, salarios 27 por ciento inferiores en comparación con los hombres por igual labor, esto se aprecia en casi todos los grupos de edades y niveles educacionales, informó Telesur.