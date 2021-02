"El doctor nos traicionó", dice hermana de Keyla Martínez

Keyla Martínez, muerta en una celda de la posta policial de La Esperanza, Intibucá, occidente de Honduras / Fotografía: RT

Tegucigalpa– “Cuando a mí me llamaron para decirme que Keyla estaba muerta él (doctor), me dijo: tengo mucho más que decirte, pero que en este momento estoy en el lugar equivocado, y que contará con él”, manifestó este viernes Nancy Martínez, hermana de la joven estudiante Keyla Martínez, muerta en una celda de la posta policial de La Esperanza, Intibucá, occidente de Honduras.

Martínez salió al paso de las declaraciones brindadas por el doctor Edgar José Velásquez Orellana, tanto ante el Ministerio Público como ante los medios de comunicación.

“Yo confié en él porque pensé que iba a decir la verdad, nos traicionó, se aprovechó de la confianza que yo le tenía”, señaló Nancy en declaraciones a una radio capitalina.

Agregó que pensó que el doctor le iba a decir la verdad. “Desde que me dijeron la noticia yo supe que le habían hecho algo a mi hermana, es el instinto de uno, cuando el comisionado Alvarenga me dijo que ella se había suicidado yo le dije que me la mataron y el comisionado se dirigió al doctor”.

Las inconsistencias, según Nancy

Según Nancy, en las declaraciones del doctor se detectan inconsistencias en minutos que han pasado, él habla que los hechos ocurrieron uno tras otro, que llegaron, que la oyó llorando en la celda, que fue al baño, que a él lo llevaron a tomarse una fotografía, luego regresó a la celda, está hablando de hechos seguidos y no está poniendo horas.

“Otra cosa no es posible que le hayan dejado la tarjeta de identidad, si todas las pertenencias se las quitan al momento de la detención para tomarles los datos”, argumentó.

Agregó que el galeno dice que su hermana dijo que se iba a suicidar, algo que no creemos porque ella nunca mostró problemas suicidas, ni problemas sicológicos.

Asimismo, que cuatro policías sacaron a Keyla de la celda, pero al hospital solo llegó un policía con su hermana y ella llegó al hospital con moretones, las orejas moradas, ella no pudo golpearse sola, por lo que no tiene sentido todo lo que dijo.

“Él se enteró de la muerte de mi hermana a las 6:00 y cuando a mí me llamó eran 7:40 pasó más de una hora y en ese tiempo a él le pudieron decir muchas cosas”, consideró informó el medio local Proceso Digital.