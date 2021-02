Foto: Laura Zapata recibe amenazas tras la clausura del asilo donde estaba su abuela/ Telemundo

Luego de una serie de denuncias que realizó la actriz mexicana Laura Zapata, en torno a la falta de cuidados que tenía su abuela en la casa de retiro donde permanecía, las autoridades correspondientes realizaron una inspección en el lugar y suspendieron sus actividades.

Esta situación derivó en una ola de amenazas en contra de la hermana de la cantante Thalía, tal como lo ha señalado a través de las redes sociales y en diversas entrevistas para medios de comunicación en México.

De acuerdo con la actriz, una persona supuestamente ligada a la institución que fue suspendida, la ha estado amenazando por medio de mensajes de texto enviados a su celular, así como mediante llamadas telefónicas.

Al parecer es alguien que está aquí dentro, me sigue amenazando !!! Qué tal el valiente sin foto y sigue con su redacción inexplicable. @POLICIAEDOMEX este teléfono me está amenazando y tratando de intimidar @FiscaliaEdomex @Seguridadedomex 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/NYkPbRmCTn — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) January 27, 2021

"Ya me están amenazando de este teléfono desconocido. Me habló diciéndome que si le pasaba algo a su mamá, que estaba en el asilo, me metía a la cárcel. ¿Yo qué tengo que ver en las irregularidades existentes en el lugar, que lo llevaron a esto?", escribió Laura en su cuenta de Twitter.

"Al parecer es alguien que está aquí dentro, me sigue amenazando. Qué tal el valiente sin foto, y sigue con su redacción inexplicable", agregó en otro tuit, en el que etiquetó a las autoridades mexicanas para denunciar que desde ese número trataban de intimidarla.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona que envía estos mensajes a Zapata, quien advirtió que llegará hasta las últimas consecuencias para que se responsabilice a los involucrados en el deterioro de la salud de doña Eva Mange.

Buenas noches. Por fin finalizó la investigación realizada por diferentes instancias del @FiscaliaEdomex @SaludEdomex @EDOMEX que duró todo el día y el resultado fue este, no tengo mayores datos. pic.twitter.com/066MjMHRAs — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) January 27, 2021

Previamente, la artista de 64 años informó sobre la suspensión del asilo en donde mantiene a su abuela, y lo hizo con una serie de fotos en Twitter, en donde se aprecian los sellos que fueron colocados en la entrada de la institución.

"Buenas noches. Por fin finalizó la investigación realizada por diferentes instancias de @FiscaliaEdomex, @SaludEdomex, @EDOMEX que duró todo el día, y el resultado fue este, no tengo mayores datos", escribió junto a las imágenes.

Laura Zapata no fue la única que denunció la falta de cuidados hacia su abuela, pues Thalía hizo lo propio en las redes sociales.

No entiendo x que en Le Grand Senior Living,no le dieron anoche a mi abuela sus medicamentos,no se dan cuenta que se siente mal?Paso la noche en 1 grito del dolor y todo x que“Tienen que mandarnos un email solicitándolo”Por favor,en ocasiones se reacciona x amor!No le hagan daño! — Thalia (@thalia) January 26, 2021

Hace unos días, la esposa de Tommy Mottola recurrió a su cuenta oficial en Twitter para revelar esta lamentable situación, e incluso imploró a sus cuidadores que ya no le hagan daño a doña Eva.

"No entiendo por qué en 'Le Grand Senior Living' no le dieron anoche a mi abuela sus medicamentos, ¿no se dan cuenta que se siente mal?", escribió la actriz de 49 años.

"Pasó la noche en un grito del dolor y todo porque 'Tienen que mandarnos un email solicitándolo'. Por favor, en ocasiones se reacciona por amor. ¡No le hagan daño!", agregó Thalía.

Luego de que ambas artistas hicieran pública la situación en la que vive su abuela, otras cinco personas decidieron unirse para interponer una denuncia ante las autoridades contra ese centro, lo que derivó en su posterior suspensión.