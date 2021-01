Paraguay anuncia arribo de vacunas contra Covid-19 / ABC

El viceministro de Atención Integral a la Salud en Paraguay, Julio Borba, anunció este martes en un comunicado a la prensa local que el país recibirá las primeras dosis de las vacunas contra el Covid-19 este febrero.

El funcionario de Sanidad precisó que “las tratativas están bastante adelantadas y considero que va a ser antes de marzo, para febrero podríamos tener la llegada de las primeras dosis". Telesur

Julio Borba señaló que "son dos vacunas las que están más cercas" de cerrar el trato, sin embargo, “aún no se pueden tener los nombres por confidencialidad con las farmacéuticas. Hasta la fecha, el Gobierno está negociando en forma directa con laboratorios privados para que el país tenga un medicamento lo antes posible”, alegó el funcionario.

El Ministro de Salud, Julio Mazzoleni, anunció el pasado 7 de enero que Paraguay recibirá las primeras vacunas contra el virus del mecanismo Covax, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en mayo o junio de este año.

VACUNAS CONTRA EL COVID-19 LLEGARÍAN EN FEBRERO |



Por su parte, el Viceministro Julio Rolón dijo que es muy probable que las vacunas lleguen en la primera quincena de febrero.

Continuar con las medidas

También recalcó que las vacunas no deben de crear una falsa sensación de seguridad, puesto que la población en general debe de seguir respetando las recomendaciones sanitarias para evitar el contagio, "Los números no son buenos, tenemos que seguir cuidándonos, no aglomerarnos, ni juntarnos demasiado"

Hasta este martes en Paraguay se han diagnosticado 122.588 personas con la Covid-19, desde que se detectaron los primeros casos el 7 de marzo de 2020. El número de fallecidos por el coronavirus en esta nación alcanza la cifra de 2.518 personas.