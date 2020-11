Sancionan a soldados por violación de niña embera en Colombia

Sancionan a soldados colombianos por violación de niña embera / Fotografía: France 24

La Procuraduría General de la Nación de Colombia impuso este jueves una sanción de 20 años de inhabilidad y suspensión del cargo a los soldados implicados en el caso de la violación a una menor de edad indígena, perteneciente a la comunidad embera, en el departamento de Risaralda hace cuatro meses.

De acuerdo al fallo leído por la procuradora delegada, Aura Fajardo, los soldados se aprovecharon de su cargo para cometer el delito.

Señaló además que se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad de la menor indígena, "no solo por su condición étnica de mujer, menor de edad, sino que no estaba afiliada al sistema de salud, no estaba estudiando, ni tenía tarjeta de identidad. En una situación económica desfavorable y afectada por situaciones del conflicto armado".

La procuradora dijo que las pruebas comprobaron la violación de la menor: “está demostrado que para el 21 de julio entre las siete y nueve de la noche en inmediaciones del Colegio Pio 12, la menor indígena fue accedida carnal y violentamente por lo menos seis soldados del batallón".

Los uniformados, ahora cesados, hacían parte del Batallón de Artillería No. 8 “Batalla de San Mateo” de la Octava Brigada del Ejército colombiano. Los soldados implicados, aunque han recibido apenas una sanción disciplinario-administrativa, están sujetos a una investigación penal al respecto.

Secuestro simple

En el fallo disciplinario la Procuraduría consignó que además de la violación de la menor, los soldados también incurrieron en el delito de secuestro simple "porque la menor fue detenida ilegalmente y contra su voluntad, de hecho le adecuaron un cambuche para que durmiera y no se fuera para su casa después de haber soportado la violación de seis de ellos".

No obstante este hito en el proceso administrativo, el fiscal general colombiano ha dicho que los uniformados se encuentran imputados por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, seis de ellos en calidad de autores y uno más como cómplice.

Según un informe enviado al Congreso colombiano en octubre, desde 2014 a la fecha se han iniciado 288 investigaciones a miembros de la Fuerza Pública por violencia o abuso sexual a menores de edad. La institución que más reportes de investigaciones tiene es la Policía Nacional, en la cual se abrieron 242 procesos contra uniformados involucrados en abuso y violación de menores, informó Telesur.