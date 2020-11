Critican a Gobierno colombiano por incumplir Acuerdo de Paz

#DeLaPazPienso



Duque hizo trizas la paz y ahora sale con que la culpa es de acuerdo de paz.



- Apoyo a campesinos cultivadores. No se hizo



- Reforma rural integral. No se hizo



- Curules de las víctimas. No se hizo



- Quieren acabar con la JEP



- 216 excombatientes asesinados