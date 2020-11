Inundaciones amenazan a Colombia ante abandono gubernamental

Desolación en San Andrés, Providencia en y Santa Catalina por la destrucción del huracán Iota / Fotografía: EFE

Los recientes fenómenos naturales producidos por el huracán Iota, y el fenómeno de la Niña han afectado a más de 25 departamentos de Colombia, así como a miles de familias, hectáreas de cultivos, daños en diferentes edificaciones, y sistemas eléctricos.

El cambio climático ha dejado al descubierto la gran crisis de administración pública por la que atraviesa el Gobierno del presidente colombiano, Iván Duque, así como las diferentes autoridades locales quienes han tenido que enfrentar la falta de presupuesto para llevar a cabo obras para prevenir el riesgo durante las lluvias y posibles inundaciones.

Entre las criticas históricas realizadas al Estado colombiano por la negativa para salvaguardar la vida y existencia delas comunidades ante los efectos invernaderos han sido llevar a cabo proyectos de reubicación de familias que viven en condiciones deplorables al borde de fuentes hídricas o en partes altas de las montañas.

COMUNICADO ESPECIAL N°148



CONDICIÓN ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RÍOS DEL PAÍS pic.twitter.com/K5k3fH4kCJ — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) November 20, 2020

Igualmente, los partidos políticos de izquierda, movimientos sociales, pobladores, han cuestionado a algunas gestiones de alcaldes y gobernadores por presuntos actos de corrupción en el manejo de recursos públicos destinados al mantenimiento y adjudicación de ampliación de bocatomas.

Asimismo, se ha denunciado la tardanza de ayudas humanitarias de deberían de ser destinadas a las personas damnificadas, agravando las condiciones de vida y salubridad de los más vulnerables.

"Las ayudas no han llegado"

Por su parte, el líder social en el departamento del Chocó, Eugenio Mosquera, refirió en entrevista para un medio de comunicación local que “las ayudas no han llegado. Los actos en el Chocó se han vuelto simbólicos solo están para la foto, pero no se ve el interés del Estado. La gente lo ha perdido todo y necesitamos que el presidente realmente lo haga posible, porque nos quedamos en mesas de trabajo y no se llega a nada”.

Residentes del sector de Schooner Bight bloquean vía y exigen ayudas por parte del Gobierno.



Foto tomada de The Archipielago Press.#sanandres #providencia #SanAndresNecesita #SanAndresyProvidencia pic.twitter.com/zvbb3kYMxM — Ali Waked (@AliWkd) November 18, 2020

En ese sentido, las regiones más afectadas por el invierno han sido Antioquia, Chocó, el Caribe colombiano, y Providencias región que enfrentó los desastres del huracán Iota, el cual fue azotado por los fuertes vientos y olas del Mar Caribe de hasta 12 metros de altura.

El usuario en la red social Twitter, @JUANCAELBROKY comentó que "Estado actual de Providencia, totalmente destruida. El hospital también está gravemente afectado, el personal médico no tiene como atender a los heridos".

De igual forma, el abogado @johanyaib expresó en Twitter que "esperamos que la visita de la Vicepresidenta @mluciaramirez sea para entregar una soluciones concretas y con ayudas reales. No queremos que vengan a tomarse fotos y hacer puras declaraciones que se las llevan el viento #cucuta #Colombia #Inundaciones #LluviasCúcuta".

Con la presencia del alcalde @ingjairoyanez , se visitó el sector 23 de Enero, donde se presentó la destrucción de 77 viviendas y 87 familias damnificadas. pic.twitter.com/dZNHINTcIP — Alcaldía de Cúcuta (@AlcaldiaCucuta) November 18, 2020

"#Cucuta necesita ayuda, ayer después de 4 horas de lluvia hubieron múltiples inundaciones alrededor de la ciudad. En el conjunto residencial loa arrayanes hubo una gran inundación que afecto a los residentes del primer piso. Múltiples habitantes perdieron sus viviendas" comentó en Twitter @goodboy_and.

En el municipio de Lloró, ubicado en el departamento del Chocó las inundaciones afectaron a más de 3.000 familias y en otros 10 municipios de la misma región costera los habitantes perdieron sus casas, ganado, y enseres.

En Cartagena al menos 155.000 damnificados se encuentra en situaciones deplorables enfrentando el abandono estatal.

Esta fue mi conferencia sobre Cambio climático en la Universidad de Cartagena.



Me equivoque en el calculo del costo de reubicar 50.000 familias, no es de 200.000 millones sino de dos billones de pesos. pic.twitter.com/Kf6gCouPQF — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 17, 2020

Sin lugar a duda los deslizamientos de tierras y derrumbes afectaron al municipio de Dabeiba, en Antioquia, el cual ha dejado hasta la fecha seis personas fallecidas, 20 heridos y cinco desaparecidos.

No obstante, a la crisis por el impacto meteorológico de las inundaciones en Colombia se suman las criticas al Gobierno de Duque por el mal manejo sanitario con el aumento de contagios con la pandemia del coronavirus, informó Telesur.