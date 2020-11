Perú: Aparece joven secuestrado durante las protestas en Lima

Protestas en Lima por nombramiento de Francisco Sagasti / Fotografía: EFE

La Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos de Perú confirmó la aparición del joven Luis Araujo Enriquez, quien denunció que fue secuestrado el sábado 14 de noviembre por elementos de la policía durante las protestas en Lima.

Araujo Enriquez había sido denunciado como desaparecido tras asistir a la gran marcha nacional del sábado 14 de noviembre en la capital peruana, la cual se saldó con dos muertos y varios heridos a manos de la policía peruana.

Sin embargo, en horas de la tarde de este martes y en medio de la juramentación de Francisco Sagasti como presidente interino, fue ubicado después de tres días de desaparición en un hospital de la capital y que estaba en compañía de su madre.

#DerechoALaMovilización En @Defensoria_Peru investigaremos secuestro presuntamente perpetrado por efectivos de @PoliciaPeru en agravio de Luis Fernando Araujo Enríquez. Actos denunciados por el joven, tras desaparición, son gravísimos para un Estado de derecho #LasPersonasPrimero pic.twitter.com/F7ZEtdLX5T — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) November 17, 2020

El propio Araujo Enriquez denunció en un video publicado en Twitter, a través de la cuenta de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) que había sido secuestrado, según denunció, por el llamado Grupo Terna de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante tres días.

Te puede interesar: Justicia de Estados Unidos remite a México al general Cienfuegos

En su comunicado dijo: "Quiero hacer presente que he sido agredido por lo que viene a ser el grupo Terna. Me han tenido reducido tres días, sin comer, sin agua, en una habitación, aparentemente escondido con otra persona, no sé quién era porque nos tenían separados".

"Estoy bien, gracias a Dios no me han hecho nada, unos golpes, que cualquiera lo soporta. Gracias a todas las personas que han estado apoyando la causa de mi madre para poder encontrarme".

#AHORA

🔴GRAVE DENUNCIA



Luis Fernando Araujo Enríquez, denuncia que fue secuestrado por miembros del #GrupoTerna de la @PoliciaPeru



¡Los responsables tienen que responder a la justicia! pic.twitter.com/FcLAM5F35k — Asociación Pro Derechos Humanos - APRODEH (@Aprodeh) November 17, 2020

Entretanto, y tras la denuncia pública de Araujo Enriquez, la Defensoría del Pueblo comunicó que se investiga el presunto secuestro: "En Defensoría del Pueblo investigaremos secuestro presuntamente perpetrado por efectivos de la Policía Nacional en agravio de Luis Fernando Araujo Enríquez".

"Actos denunciados por el joven, tras desaparición, son gravísimos para un Estado de derecho. Las personas primero", indicó.

Clima de inestabilidad y tensiones

En medio de un clima de inestabilidad y tensiones que se vive en el país suramericano se produjeron manifestaciones por siete días consecutivos que precipitó la salida del presidente en funciones Manuel Merino, quien sustituyó en el cargo a Martín Vizcarrra.

Vizcarra destituido por el Congreso por "incapacidad moral para gobernar" el pasado lunes 9 de noviembre, fue el último hecho que desencadenó las protestas por la crisis estructural de Perú.

Merino imposibilitado para gobernar renunció al cargo el sábado pasado y en su lugar se designó a Francisco Sagasti, quien prometió estabilizar a la nación suramericana, informó Telesur.