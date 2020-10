Venezuela: Comienza fase 3 de ensayos clínicos de la vacuna Sputnik V

Nicolás Maduro anunció que Venezuela podría comenzar la vacunación masiva de la población en la primavera de 2021. Fotografía: Twitter

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó el miércoles que ya empezaron las pruebas de la vacuna antiCovid Sputnik V con los 2.000 voluntarios que participan en el ensayo clínico. El mandatario venezolano estimó que, una vez cumplidos todos los protocolos, se pueda proceder a la vacunación masiva de la población el año próximo.

El anuncio de Maduro llegó a través de un reportaje de la televisión en el cual expresó: "Ya la vacuna rusa está en Venezuela, ya están empezando las pruebas con 2.000 voluntarios (...) y vienen varias miles de vacunas de China".

#EnVivo 📹 | Graduación de nuevos profesionales de la salud que fortalecerán el Sistema Público Nacional de Salud. https://t.co/7VOj6A2TOF — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) October 13, 2020

De acuerdo al mandatario venezolano, su Gobierno estima que una vez que culmine la fase 3 de pruebas de la vacuna rusa y se cumplan los protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se procederá "a la vacunación masiva" en el país suramericano durante el primer semestre del año 2021.

Maduro informó que los planes iniciales son para el mes de abril, aunque afirmó: "Si puede ser antes, mejor". Al mismo tiempo, detalló que la prioridad para la inmunización serán los trabajadores del sistema nacional de salud, los adultos mayores, los maestros y las personas que "tengan alguna enfermedad o vulnerabilidad".

El ministro de Salud de Venezuela, Carlos Alvarado, declaró la semana pasada que el proceso de selección de los voluntarios se haría a través de una página web y, con posterioridad, los elegidos pasarían por una serie de evaluaciones físicas para determinar su idoneidad para el ensayo clínico.

Presidente de #Venezuela🇻🇪 @NicolasMaduro anuncia que aproximadamente en el mes de abril de 2021 en el país se estaría vacunando de forma masiva y gratuita contra la #Covid_19🦠https://t.co/M3QyvZENet — teleSUR TV (@teleSURtv) October 15, 2020

En correspondencia con las recomendaciones de las autoridades sanitarias rusas, sus homólogas venezolanas establecieron como condiciones que los voluntarios sean mayores de 18 años, no padezcan enfermedades respiratorias, no tengan malos hábitos de consumo, den su consentimiento expreso y no tengan tatuajes en el brazo, ya que la pigmentación causa reacciones al contacto con la vacuna.

La fase 3 de ensayos clínicos en Venezuela durará unos 180 días, de acuerdo al convenio sanitario entre Caracas y Moscú. El acuerdo permitirá adquirir la Sputnik V después de que se cumplan los protocolos de seguridad, así como la transferencia tecnológica y la producción de la vacuna en el país suramericano.