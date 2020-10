Guatemala al borde de los 97 mil casos acumulados del coronavirus

El Gobierno de Guatemala apuesta a la responsabilidad individual y colectiva de sus ciudadanos / Fotografía: Ministerio de Salud Pública de Guatemala

Guatemala, 9 oct (Prensa Latina) A las puertas de los 97 mil casos acumulados de la COVID-19 y una segunda ola de la enfermedad en curso, el Gobierno de Guatemala apuesta hoy a la responsabilidad individual y colectiva de sus ciudadanos para evitar un retroceso.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mspas) confirmó un total de 96 mil 935 contagios desde la entrada aquí el 13 de marzo del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, de ellos 455 nuevos positivos en las últimas 24 horas.

De acuerdo con el Mspas, los servicios público y privado reportaron nueve fallecidos, una cifra que subió a tres mil 356.

Actualmente hay ocho mil 236 casos activos y 85 mil 343 recuperados a partir de estimaciones de la cartera.

Luego de la reapertura de todas las actividades productivas y sociales a partir del 1 de octubre, el Ejecutivo pidió ayer a los guatemaltecos evitar que la ansiedad por recuperar el modo de vida anterior a la pandemia ponga en riesgo el tránsito hacia la 'nueva normalidad' con la recuperación económica como meta y oportunidad de transformación.

"No bajar los brazos"

En un mensaje a la nación, el presidente, Alejandro Giammattei, volvió a insistir en que ya el país atraviesa una segunda ola de infecciones y la población 'no debe bajar los brazos en el cuidado'.

'Nuestra economía no soportaría un segundo cierre. No podemos ni debemos cerrar el país. No podemos perder esta libertad con responsabilidad que hemos recuperado', afirmó.

Todos estamos en el mismo sendero y se necesita de todos, que el país entero se proteja usando mascarilla, guardando la distancia y lavándose las manos, reiteró Giammattei, quien hace dos días dio por superada la primera etapa de la pandemia, aunque la enfermedad 'sigue entre nosotros y no podemos permitir que se salga de control', afirmó.

En opinión del jefe de Estado, este rebrote no tomará al país desprotegido en cuanto a insumos y hospitales para garantizar la salud pública como a inicios de marzo, pero es desde casa que comienza la lucha por mantener a raya la COVID-19, manifestó, tanto en un comunicado oficial, como después en su cuenta de Twitter.

El país saldrá adelante de esta pandemia, con una economía fortalecida, pero que solo lograremos si seguimos siendo responsables al cuidarnos. Toca dar un paso adelante y convertir esta enfermedad en una oportunidad para transformar el país.#GuatemalaNoSeDetiene pic.twitter.com/skRG3NpHPQ — Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) October 8, 2020

El optimismo oficial contrasta con opiniones de expertos en el sentido de que nunca terminó la primera ola de contagios, por lo que ahora se vive más bien una continuidad por la reapertura económica emprendida desde finales de julio, en la etapa más crítica en cuanto a cifras de casos y muertes, informó Prensa Latina.