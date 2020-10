Chile: Acusan de femicidio a detenido por crimen de Carolina Fuentes

Ricardo Neira, detenido por el homicidio de Carolina Fuentes, será acusado por el delito de femicidio / Fotografía: @cambio21cl

La Fiscalía informó que Ricardo Neira, detenido por el homicidio de Carolina Fuentes, será acusado por el delito de femicidio debido a los antecedentes recopilados por el caso.

Según indicó la fiscal Nayalet Mansilla, de la Fiscalía Regional de Ñuble (Chile), este viernes será formalizado el acusado por el ilícito, descartando la tesis de un suicidio.

Mansilla destacó que, de momento, el hombre es el único detenido e involucrado en el caso, agregando que las pericias adicionales serán dadas a conocer durante la audiencia de mañana.

Por su parte, el director general de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), Héctor Espinosa, valoró el trabajo policial y entregó las condolencias a la familia de Carolina.

Destacó que, con los trabajos efectuados desde la desaparición de la víctima, “hay antecedentes que vinculan al imputado como autor material del delito”.

Una confirmación lamentable, que nos duele, nos da rabia y nos pone siempre en alerta 🚨



Fiscalía confirma que cuerpo encontrado en río Ñuble corresponde a Carolina Fuentes #HARTAS #NiUnaMenos #VivasNosQueremos pic.twitter.com/qthUibJkyH — #HartasMujeres (@HARTASMujeres) October 7, 2020

“Esperábamos encontrar el cuerpo de la víctima y se hizo. Entregamos todos los antecedentes al Ministerio Público para la indagatoria”, añadió.

"Siempre sospechamos de él"

Ahora: Detectives de la Brigada de Homicidios Chillán detiene a sujeto de 44 años, por su presunta responsabilidad en el homicidio de Carolina Fuentes Bustos pic.twitter.com/N6SLLhaQ3N — PDI_Ñuble (@NublePdi) October 8, 2020

El esposo de la víctima, Óscar Cisternas, aseguró que la diligencia no le sorprende, ya que desde un principio, la familia de la mujer sospechó de él debido a que fue la última persona que la vio viva.

"A mí no me sorprende, porque todos teníamos la sospecha de que algo le pudo haber hecho. Él fue la última persona que vio con vida a Carolina (…) Yo creo que Carolina no llegó el día 30 al terminal, estoy convencido. A Carolina le hicieron algo", precisó en conversación con 24 Horas.

Además, enfatizó en que “la primera sospecha era él, pero si hay más personas involucradas, todos tienen que caer”.

Por otro lado, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Mónica Zalaquett, no descartó algún tipo de acción legal contra las personas que resulten responsables de crimen.

“A través de Sernameg hemos acompañado a la familia de Carolina y lo vamos a seguir haciendo y vamos a apoyar en todas las acciones legales que la ley nos permita tomar (…) Insisto, no podemos seguir tolerando que sigan ocurriendo situaciones como las que vivió Carolina, como las que vivió Ámbar y tantas mujeres a lo largo de nuestro país“, precisó Zalaquett.