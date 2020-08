Tía de niño hallado muerto en Quezaltepeque, El Salvador, es vinculada a muerte

La detención de la sospechosa tuvo lugar en su residencia ubicada en el Caserío La Meca. Foto / Noticiero Lourdes

Fiscalía General acusará esta mañana ante el juzgado de Paz de Quezaltepeque, La Libertad, El Salvador, a Yesenia Elizabeth García Henríquez por el asesinato de Erick García Franco, su sobrino de 3 años. El crimen se registró el 11 de julio pasado en la casa de la imputada.

El ente fiscal pedirá que García Henríquez pase a la etapa de instrucción, pero que se mantenga en detención preventiva, según fuentes fiscales.

Yesenia Elizabeth García Henríquez fue llevada al Juzgado de Paz de Quezaltepeque donde la @FGR_SV presentará el requerimiento en su contra por el delito de homicidio agravado, en perjuicio del niño Erick Alexis García Franco de 3 años de edad. pic.twitter.com/rk9Hkwbfzo — Noticiero Hechos (@NoticieroHechos) August 24, 2020

Desde ese día, el padre del menor denunció su desaparecimiento, pero el 15 de julio fue hallado su cuerpo entre las piedras volcánicas en la comunidad la Meca en las cercanías del autódromo El Jabalí, en Quezaltepeque, La Libertad.

Te puede interesar: Ecuador: Prisión preventiva para presunto femicida de Gabriela León

Hemos logrado esclarecer la muerte del pequeño Erick García, de 3 años de edad.



Después de ser reportado como #AngelDesaparecido, su cadáver fue encontrado días después en estado de putrefacción.



Hoy llevamos ante la justicia a la persona que cometió este terrible crimen. pic.twitter.com/Oi2yQ9R4nl — Raúl Melara (@MelaraRaul) August 22, 2020

De hecho, el cuerpo fue hallado como a unos 30 metros de la casa de su familiar. Estaba sin ropa, la cual fue encontrada aproximadamente a 20 metros del cadáver.

Asesinado a golpes

La Fiscalía asegura que la mujer cuidaba del niño en ese momento y lo mató a golpes en el caserío La Meca, luego escondió su cuerpo "hasta que fue llevado al lugar donde fue encontrado"

Además que sus pies no tienen señales de que él caminara solo en el terreno cubierto de piedra volcánica.

También puedes ver: Diputada brasileña es acusada por tramar el asesinato de su marido

Su padre, Jonathan sospechaba desde el principio de alguien de su familia.

“Yo sospecho de toda mi familia, toda la que estuvo aquí, a mí no me dieron reporte de cómo él se perdió. A mí me dijeron que se perdió el niño, pero no me dijeron exactamente cómo se perdió, no escucharon nada, no oyeron absolutamente ni un grito de él”, señaló Jonathan.