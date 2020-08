Iglesia de El Salvador suspende fiestas patronales por coronavirus

“El Salvador llora y sufre profundamente, ante una situación de tanto dolor a causa del Covid-19”, afirmó el arzobispo. Foto: Twitter

El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, expresó en un comunicado la suspensión de algunos eventos religiosos que se programan como parte de los festejos patronales en honor al Divino Salvador del Mundo.

Escobar Alas expresó que los contagios incrementan cada día, por eso "no vamos a poder tener la procesión, no sería responsable, sería someter a altísimo riesgo de contagio, por eso, con el dolor en el alma, la procesión queda suspendida".

Añadió que es un momento providencial para unirse y suplicar al Señor y no para celebrar con cohetes, con fiesta, por lo que "esta vez no puede ser así".

Así lucía frente a Catedral Metropolitana en el 2019, familias enteras acompañaban la festividad físicamente y este año de manera virtual. Revive los recuerdos de cómo se vivió esta celebración de fe. 🙏❤️ pic.twitter.com/F12hPwOKTG — Arzobispado SS (@arzobispadoss) August 6, 2020

Asimismo, el arzobispo convocó a todos los feligreses a estar con una presencia no física, pero sí virtual, viviendo la celebración, presentes con su fe y con su oración.

De igual forma exhortó a los católicos a "celebrar la fecha con máxima fe, con máxima oración. No perdamos la oportunidad de llegar a los pies del señor para suplicarle misericordia, para poner en sus manos nuestro país".

En la última jornada, El Salvador reportó 19.126 casos positivos y 513 decesos desde que comenzó la pandemia en el país.

Izalco suspende sus fiestas patronales

La pandemia causada por el COVID-19 obligó a Izalco, en el departamento de Sonsonate, a suspender sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Tránsito y Asunción. Las mismas tradicionalmente se han realizado del 1 al 15 de agosto.

Todas las actividades populares fueron suspendidas por la alcaldía; mientras que la iglesia Asunción solamente realiza un quincenario, al cual las personas pueden presenciar a través de transmisiones en línea que realiza en Facebook.

De acuerdo a la página gubernamental que reporta los casos positivos de COVID-19, Izalco es el segundo municipio del departamento de Sonsonate que más casos reporta.

La cabecera departamental registra 278 casos; mientras que Izalco, 122. En el tercer lugar está Nahuizalco con 116 casos positivos.

“Para nosotros los izalqueños, el mes de agosto nos anuncia vacaciones, diversión, convivencia popular: es el mes de nuestra soberana. Quiero anunciarles que la fiesta en honor a la virgencita del Tránsito y Asunción no se realizarán como en años anteriores. No tendremos desfile del correo, coronaciones, campo de feria con juegos mecánicos, venta de comida, y dulces típicos. Tampoco los esperados bailes. Siempre les he invitado a que celebremos en familia estas fiestas; hoy les invito a que en familia nos mantengamos en casa, que acatemos las medidas de higiene personal y de forma disciplinada usemos correctamente la mascarilla y el lavado de manos entre otros”, señaló el edil.

Estas son las fiestas titulares de Izalco y son las primeras de dos que se celebran durante el año. La otra son realizadas en diciembre en honor a Inmaculada Concepción de María y comenzaron a celebrarse en 1,935 como un agradecimiento.

Para ese entonces, el volcán de Izalco estaba en pleno apogeo de sus erupciones y su lava amenazaba con llegar hasta la ciudad, por lo que sus pobladores iniciaron varias peregrinaciones al cantón Chorro Arriba para pedir su intercesión de que el pueblo no fuera afectado por la lava. La petición de los pobladores fue escuchada.