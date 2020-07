Cae nicaragüense sospechoso de asesinar a doctora en un hotel en Costa Rica

A María Luisa Cedeño Quesada la mataron porque en este país, una mujer no puede viajar sola, no es seguro para nosotras. Un feminicidio más en Costa Rica 💔



No conocía a la colega, las palabras de aprecio de quienes sí, me hacen reconocer en ella a un ser humano bueno. Q.E.P.D. pic.twitter.com/m3i7aScfy5