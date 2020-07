Provincia argentina de Santa Fe registra 13 femicidios en primer semestre de 2020

Manifestación contra el incremento acelerado de femicidios en la provincia argentina de Santa Fe / Fotografía: @MumalaSF

El Observatorio de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad de la provincia argentina de Santa Fe presentó el Informe semestral de homicidios cometidos en la provincia de Santa Fe en general y en los departamentos La Capital y Rosario en particular, entre enero y junio de 2020.

De los datos suministrados se desprende que en total, hubo 28 mujeres víctimas de homicidios en ese período. En 13 de estos casos (46,4%) se detectaron elementos de violencia de género. Esa proporción es muy parecida a la registrada para 2019 (el 48% de las muertes violentas de mujeres fueron femicidios), 2018 (44%) y 2016 (47,8%), algo inferior a la observada en 2017 (50,9%) y más elevada que las de 2014 (38,2%) y 2015 (27,9%).

El hecho de que no se detecten elementos de violencia de género en las investigaciones no quiere decir que ésta no haya existido. Hay que tener en cuenta que algunos de los casos que hoy no se cuentan como femicidios podrían ser incorporados a esta categoría en algún momento por la dinámica de las investigaciones.

Mujeres jóvenes

En los primeros seis meses del año 2020, tres de cada diez víctimas de homicidios en la provincia de Santa Fe tenían entre 15 y 24 años al momento de su muerte. Un porcentaje apenas superior se encontraba entre los 25 y los 34 años.

Poco más de uno de cada diez fallecidos/as, por su parte, tenían entre 35 y 44 años. En particular, las mayores acumulaciones se registraron entre los 20 y los 24 años y entre los 25 y los 29 años.

Además, durante el primer semestre de 2020, tres de cada diez de los homicidios registrados en la provincia de Santa Fe tuvieron lugar los sábados y domingos. Esta proporción revela una acumulación menor en estos dos días de la semana en comparación a las que se observaron en años anteriores, informó el medio local Crónica.