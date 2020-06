Cuba usa dexametasona para tratar nuevo coronavirus

Cuba espera poder entrar totalmente en la fase de desescalada, mientras descienden los casos activos / Fotografía: Pixabay

Durante la conferencia de prensa sobre la COVID-19 en Cuba, el jefe nacional de Epidemiología, doctor Francisco Durán, aseguró que en Cuba se utiliza la dexametasona en el tratamiento de los pacientes positivos a la COVID-19.

Hace unos días varios medios se hicieron eco de la efectividad de ese fármaco para tratar a los positivos a la COVID-19 y reducir la letalidad. Ante las preguntas de la prensa, Durán dijo que en el país se utiliza hace tiempo.

“Este es un antinflamatorio que se usa desde hace muchos años para diferentes enfermedades. En el mundo no se había estado utilizando para esta enfermedad (COVID-19); incluso existen estudios que plantean que se hubieran salvado miles de vidas si se hubiera utilizado antes este tratamiento”, dijo el facultativo.

Agregó que, no obstante, Cuba no ha aportado resultados científicos cuantitativos sobre la dexametasona porque el número de casos del país no posee valores estadísticos para grandes estudios, como los publicados por Reino Unido.

Estadísticas recientes

Sobre el estado de la pandemia en la nación, confirmó tres nuevos casos positivos en la jornada de este lunes. No se reportó ningún fallecimiento y se mantiene activos solo 115 pacientes, de los que 114 evolucionan de manera estable.

Asimismo, el especialista recalcó que aunque existen 13 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud sin casos en más de 15 días, no se han dejado de realizar exámenes en esos territorios. Particularizó los casos de Santiago de Cuba, Holguín y Camagüey, donde en la jornada del domingo se aportaron los datos de 89, 63 y 61 muestras respectivamente, informó Telesur.